Tuvojoties dārza sezonas noslēgumam, dodamies uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, uz ikgadējiem Ražas svētkiem un stādu tirgu, lai pie reizes uzzinātu jaunākās dārzkopības tendences un iepazītu šīs sezonas interesantākos un pārsteidzošākos augus.

Augi rudens košumam

Stādaudzētavas Pakauši vadītāja Arta Riekstiņa stāsta, ka nereti jāiedrošina cilvēkus izmēģināt savā dārzā kaut ko eksotiskāku vai mazāk zināmu. Joprojām populāras ir hortenzijas, un visvairāk tās pērk ziedēšanas laikā. Šogad iecienītākā šķirne bijusi ‘Silver Dollar’ ar stingriem dzinumiem un lielām baltām ziedkopām.

Rudens akcentam Arta iesaka Dorenbosa sniegogu ‘Magic Ruby Giant’ (Symphoricarpos × doorenbosii). Šis aptuveni metru augstais, kompaktais krūms saglabā dekorativitāti pat ziemā. Rudenī to rotā rozā ogas, kas paliek zaros arī pēc lapu nobiršanas un skaisti kontrastē ar skujeņu zaļumu.

