Krāsaini un gardi salāti, īpaši labi iet kopā ar mīksto maizīti čabatu.
Sastāvdaļas
- 2 sarkanie sīpoli
- 1 dzeltenā paprika
- 1 sarkanā paprika
- 500 g kokteiļtomātu
- 125 g melno olīvu
- 400 g konservēta tunča
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 ēdamkarote balzametiķa
- sāls, malti melnie pipari
- čabata pasniegšanai
Pagatavošana
Nomizotus sīpolus sagriež palielās daiviņās. Paprikām izņem sēklotnes, sagriež plānās sloksnītēs. Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 grādiem.
Sīpolus, papriku un tomātus liek dziļā cepampannā, apslaka ar 1 ēdamkaroti eļļas un balzametiķi. Pārkaisa ar sāli un pipariem. Cep krāsnī 20 minūtes, līdz dārzeņi mīksti.
Dārzeņus un olīvas kārto uz šķīvja. No tunča konserva notecina eļļu, tunča gabaliņus liek uz dārzeņiem, pārslaka atlikušo olīveļļu. Pasniedz siltus kopā ar čabatu.
