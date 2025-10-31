Konsultē Rudīte Pivņenko, otoralingoloģe Rīgas 1. slimnīcā un Medicīnas centrā ARSRūpējies par kakla gļotādu

Rudens ir laiks, kad kakla sāpes var būt it visai biežs viesis. Kakls ir viens no pirmajiem ieejas vārtiem, pa kuriem organismā var iekļūt infekciju izraisītāji – vīrusi, baktērijas un citas sēnītes. 

Statistika

  • 70–80% gadījumu kakla sāpju iemesls ir vīrusi
  • 5–30% gadījumu izraisītājs ir baktērija
  • Atsevišķos gadījumos ierosinātājs var būt sēnīte (ja imunitāte ir ļoti novājināta, kas visbiežāk būs hronisku slimību gadījumā).

Skalošana ar sālsūdeni

Nederēs tāda kakla skalošanai, kurā nav strutu. Šī kā pirmās palīdzības metode cīņā pret sāpošu kaklu ir vēsturiska metode, lai gan medicīniski šis nav atzīts līdzeklis pret kakla sāpēm.  

