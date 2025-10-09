Vienkāršs, sātīgs un ātri pagatavojams ēdiens.
Sastāvdaļas
- 700 g ķirbja
- 200 g fetas vai cita sāļa siera
- 2 olas
- 100 ml piena vai krējuma
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- timiāns
- sāls, pipari
Pagatavošana
Ķirbi nomizo, sagriež plānās šķēlēs un liek ietaukotā cepamtraukā. Pārkaisa sasmalcinātas ķiploka daiviņas, timiānu, piparus un sāli. Olas sakuļ ar pienu (vai krējumu) un pārlej ķirbim. Virsū liek sasmalcinātu sieru. Cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 35 minūtes.
Der zināt!
- Ķirbju šķirnes atšķiras pēc garšas, tekstūras un ūdens daudzuma, tāpēc cepšanai, zupām un salātiem piemērotas atšķirīgas šķirnes. Piemēram, salātiem labāk izvēlēties tos, kam ir stingrs mīkstums un viegli saldena garša. Tādi ir sviesta, Hokaido un spageti ķirbji.
- Zupām der ķirbji ar maigu, krēmīgu konsistenci, ko viegli sablendēt. Krēmzupām var izvēlēties muskata ķirbi, tas ir ļoti aromātisks, viegli saldeni pikants, arī sviesta ķirbi vai jaunu, ne pārāk lielu parasto dārza ķirbi.
- Cepšanai – krāsnī, sacepumos, pildīšanai – piemēroti ķirbji ar saldu, biezu mīkstumu, kas cepoties nekļūst par putru. Gan cepšanai šķēlēs, gan pildīšanai der muskata, sviesta un Hokaido ķirbji.
