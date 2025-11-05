Ķiploki vīrusu laikā strādā kā lieliski dakteri. Taču ar savu specifisko asumiņu un smaržu tie piestāv ļoti daudziem ēdieniem, tajā skaitā zupām.
Sastāvdaļas
- 6 kartupeļi
- 1 sīpols
- 6 ķiploka daivas
- 720 ml vistas buljona
- 240 ml ūdens
- 240 ml piena
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- pustējkarote maltu melno piparu
- sāls
Pagatavošana
Kartupeļus nomizo, sagriež palielos gabalos, liek seklā cepampannā un apslaka ar 1 ēdamkaroti olīveļļas. Pārkaisa ar pipariem. Cep cepeškrāsnī 220 grādos 25 minūtes, līdz kartupeļi brūni.
Nelielu bļodiņu izcepto kartupeļu atliek malā. Katlā uzkarsē atlikušo eļļu un aptuveni 5 minūtes apcep sagrieztus sīpolus. Pievieno krāsnī ceptos kartupeļus un sasmalcinātus ķiplokus, pielej buljonu un ūdeni. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, pēc tam liesmu samazina un vāra bez vāka 20 minūtes.
Pusi buljona maisījuma pārlej blenderī un blendē līdz gandrīz viendabīgai masai. Atkārto ar atlikušo maisījumu. Ielej atpakaļ katlā. Iemaisa pienu un pieber sāli pēc garšas.
Zupu lej šķīvī un pasniedz, pa virsu liekot krāsnī cepto kartupeļu gabaliņus.
