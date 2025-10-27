Pavasarī iegādājos importa krizantēmu spraudeņus. Iestādīju podiņos kūdras substrātā. Kāpēc augiem neveidojās ziedpumpuri? Jautā Anita Kuldīgā.

 Zemnieku saimniecības “Bites” īpašniece Agita Bite ir pārliecināta, ka audzētāja iestādījusi vidējās vai vēlās Multifloras grupas (daudzziedu) krizantēmu šķirnes. Tām būtu jāuzzied oktobrī.

Krizantēmas ir jutīgas pret dienas garumu un paaugstinātu temperatūru, jo ir īsās dienas augi. Lai sāktu ziedēt agrāk (septembrī), tās jāēno, mākslīgi saīsinot dienas garumu līdz 12 stundām (ēnošanas laiks atkarībā no šķirnes ir, sākot no 5 līdz 6,5 nedēļām). Ziedpumpuru attīstībai optimāla temperatūra nakts laikā ir +10...+14 °C. 

