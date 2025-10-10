Mājās ceptas smalkmaizītes vienmēr pārspēj veikalā pirktās. Tikko izņemtas no krāsns, siltas un mīkstas tās ir visgardākās. Iedvesmai - smalkmaizītes ar marcipānu un odziņām.
Sastāvdaļas
- 500 g kviešu miltu
- 1 ēdamkarote sausā rauga
- 250 ml silta piena
- 50 g cukura
- 1 ola
- 75 g sviesta
- šķipsniņa sāls
Pildījumam:
- 200 g marcipāna
- 500 g ogu
- 1 ola
Pagatavošana
Bļodiņā sajauc raugu ar 1 ēdamkaroti cukura un mazliet silta piena un atstāj uzbriest 10–15 minūtes. Lielā bļodā samaisa izkausētu sviestu, atlikušo pienu, cukuru un olu. Pievieno aktivizēto raugu, miltus un sāli. Visu mīca, līdz mīkla nelīp pie rokām. Apsedz ar dvielīti un atstāj raudzēties 30 minūtes.
Kad mīkla uzrūgusi, to izveltnē plānu – jo plānāka mīkla, jo gardākas būs maizītes.
Gatavo pildījumu: marcipānam pievieno olu un kuļ, līdz izveidojas viendabīga masa. To klāj uz mīklas un izlīdzina. Pa virsu ber ogas, atstājot aptuveni 1 cm brīvas maliņas. Mīklu sarullē kā ruleti, tad sagriež aptuveni 2 cm biezās šķēlēs. Izveido smalkmaizīti, šķēlītes izvēršot un maliņas saspiežot apakšpusē.
Kārto uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Maizītes pārziež ar sakultu olu. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 190 grādos 20 minūtes, līdz maizītes zeltaini brūnas.
Der zināt!
- Pienam, sviestam un olām jābūt istabas temperatūras, tad produkti labāk sajaucas un veido viendabīgu mīklu.
- Mīklai jābūt gludai un elastīgai. To mīca 8–10 minūtes, lai iedarbinātu lipekli, kas veido gaisīgu mīklas struktūru.
- Ja mīklai pievieno pārāk daudz cukura, tas var palēnināt rauga darbību.
- Pārcepšana smalkmaizītes padara sausas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem