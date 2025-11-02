Daudziem brīvdienu rīti saistās ar pankūku kārdinošo aromātu, kas atplūst no virtuves un mudina ātrāk rausties ārā no gultas, lai sēstos pie brokastu galda. Vieni cep plānās pankūkas, citi – rauga pankūkas, vēl kādiem iecienītas ir pildītās pankūkas. Šoreiz ierosmei - pilngraudu auzu miltu pankūkas.
Sastāvdaļas
Mīklai
- 250 g pilngraudu auzu miltu
- 500 ml piena
- 3 olas
- 2-3 ēdamkarotes cukura
Pildījumam
- 400 g biezpiena
- 2 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta
- 1 ēdamkarote medus
- 1 sauja svaigu vai saldētu ogu
Pagatavošana
Pagatavo pankūku mīklu: pilngraudu auzu miltus, cukuru, pienu un olas kārtīgi samaisa, līdz veidojas viendabīga plāno pankūku mīkla. Sakarsē pannu un cep pankūkas nelielā taukvielu daudzumā.
Kad pankūkas izceptas, gatavo biezpiena pildījumu, sajaucot biezpienu ar jogurtu un medu. Pēc tam tin pankūku rullīšus.
Pankūkām uzziež saldo biezpiena masu, pārkaisa nedaudz ogu un sarullē. Tad rullīti sagriež nelielos gabaliņos, liek uz šķīvja, pārber svaigas ogas.
Ja uz pannas pankūkas it kā izkūst, tas nozīmē, ka mīklai par maz pievienoti milti;
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem