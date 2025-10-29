Šie cepumi ir ātri un vienkārši pagatavojami.
Sastāvdaļas
- 200 g miltu
- 150 g brūnā cukura
- 100 g sviests
- 80 g šokolādes pēc izvēles
- 1 ola
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
Pagatavošana
Izkausētā sviestā iemaisa cukuru. Pievieno miltus, sakultu olu, cepamo pulveri, sāli. Visu rūpīgi samaisa.
Mīklā iejauc ar nazi sakapātu šokolādi. Ar rokām no mīklas saveļ ap 4 cm lielas bumbiņas un kārto uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Mīklas bumbiņas novieto 5 cm attālumā citu no citas. Cep cepeškrāsnī 180 oC, līdz cepumi kļūst zeltaini brūni.
