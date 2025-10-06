Grūbas ir nolobīti, noapaļoti vai šķelti miežu graudi. Tās ir bagātas ar šķiedrvielām, aminoskābēm, B grupas vitamīniem. Grūbas satur selēnu, fluoru un lizīnu, kas stiprina imūnsistēmu, tajās netrūkst arī kalcija, dzelzs un joda. No grūbām var vārīt biezputru, šie graudaugi lieliski papildina zupas un sautējumus – sabiezina ēdienu un piešķir patīkamu garšu.
Sastāvdaļas
- 1 kg liellopa ribiņu
- 300 g grūbu
- 5 sālīti gurķi
- 5 kartupeļi
- 1 burkāns
- 1 sīpols
- sviests cepšanai
- melno piparu graudi
- lauru lapas
- sāls• zaļumi
Pagatavošana
Ribiņas liek aukstā ūdenī un vāra uz straujas uguns, noputo, pieber sāli un piparu graudus un turpina vārīt uz lēnas uguns. Burkānus sarīvē uz rupjas sakņu rīves, sīpolu sagriež un apcep uz pannas sviestā.
Kartupeļus un sālītos gurķus sagriež kubiņos. Gurķus liek katliņā, aplej ar ūdeni tā, lai nosedz gurķus, un sautē 10 minūtes.Kad gaļa mīksta, izņem no buljona, atdzesē, atdala gaļu no kauliem un sagriež gabaliņos.
Buljonā liek iepriekš izmērcētas grūbas un vāra. Kad tās pusmīkstas, pievieno kartupeļus un burkānus ar sīpoliem. Turpina vārīt aptuveni 20 minūtes, pēc tam pievieno gurķus, lauru lapas un garšvielas pēc izvēles (piemēram, maltu raudeni, kaltētus ķiplokus, dilles) un vāra, līdz zupa gatava.
Ja gribas, lai virums ir spēcīgāks, var pieliet nedaudz 9% galda etiķa
