Konsultē Rudīte Pivņenko, otoralingoloģe Rīgas 1. slimnīcā un Medicīnas centrā ARS.

Rūpējies par deguna dobuma gļotādu

Redzot, kā ļaudis, aukstuma vairīdamies, drebinās, vīrusi sarosās savam uznācienam. Imunitāte ieņem aizsardzības pozīcijas – jo tā ir stiprāka, jo lielāka iespēja, ka iesnas pāries bez komplikācijām. 

Deguna gļotādas imunoloģiskā funkcija ir neielaist vīrusu dziļāk organismā. Ja tā ir vesela, tad lieliski spēj veikt šo funkciju. Tāpēc svarīgi par to rūpēties gan profilaktiski, gan tad, kad tajā jau vīruss radījis iekaisumu jeb ir sākušās iesnas.

 Klasiski iesnas sākas ar deguna aizlikumu, spiedošu sajūtu galvā, šķaudīšanu, acu asarošanu, ožas traucējumiem, tad parādās gļotas – sākumā šķidras, tad tās sabiezē. Ir dažādi līdzekļi un veidi, kā mazināt nepatīkamās sajūtas, bet visā šajā preparātu pārbagātībā ir viegli apjukt. 

