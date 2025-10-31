Ja ogas ir skābenas (piemēram, jāņogas), var pievienot nedaudz vairāk cukura. Var cept arī vienā lielā kēksa veidnē – tad cepšanas laiks ir 35–40 minūtes. Lielajai kūkai var veidot drupaču virskārtu no sviesta, cukura un miltiem.
Sastāvdaļas (12 gab.)
- 2 olas
- 100–150 g cukura atkarībā no ogu salduma
- 100 ml eļļas vai izkausēta sviesta
- 120 ml kompota šķidruma vai piena
- 250 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- Šķipsniņa sāls
- 200–250 g notecinātu kompota ogu
- Pēc vēlēšanās – vaniļas cukurs, citrona miziņa vai kanēlis garšai
Pagatavošana
1. Uzkarsē krāsni līdz 180 °C.
2. Sakul olas ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša un nedaudz gaisīga.
3. Pievieno eļļu vai sviestu, kompota šķidrumu un samaisi.
4. Sajauc sausās sastāvdaļas. Atsevišķi sajauc miltus, cepamo pulveri un sāli, tad iecilā slapjajā masā.
5. Pievieno ogas. Ja ogas ir ļoti sulīgas, vari apviļāt tās miltos.
6. Mīklu liec mafina formās, lai tā aizpilda 2/3 no tilpuma.
7. Cep 20–25 min vai līdz brīdim, kad mafini ir zeltaini un kociņš pēc ieduršanas ir tīrs.
8. Atdzesē mafinus, pārkaisi ar pūdercukuru vai pasniedz ar skābo krējumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem