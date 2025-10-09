“Agrāk lielveikalos varēja iegādāties tikai šampinjonus, patlaban piedāvājumā ir arī austersēnes, šitake, eringi jeb viltus baravika, enoki sēnītes – čemurā augošas, līdzinās celmenītēm, kā arī portobello” tā uzņēmuma "Gemoss" šefpavāre un zīmola 'Just Nature' vēstnese Ina Poliščenko, piedāvājot interesantu recepti.
Sastāvdaļas
- 6 portobello sēnes
- 120 g kamambēra
- 40 g ciedru riekstu
- sauja rukolas
- eļļa cepšanai
- sāls, pipari
Pagatavošana
Četrām sēnēm nogriež kātu, ar karoti izgrebj melno daļu, cepurīti iegriež vairākās vietās, uzbārsta sāli, uzlej nedaudz eļļas un apcep cepeškrāsnī 180 grādos 8–12 minūtes.
Sieru sagriež kubiņos. Arī atlikušās sēnes sagriež kubiņos, uzbārsta sāli un piparus un apcep uz pannas uzkarsētā eļļā.
Cepeškrāsnī ceptajās sēnēs ieliek kubiņos sagriezto sieru. Gabaliņos sagrieztās un apceptās sēnes samaisa ar rukolu un ciedru riekstiem. Šo maisījumu kārto uz nesagrieztajām sēnēm un cep cepeškrāsnī 180 grādos 6 minūtes. Pasniedzot pārbārsta rukolas lapiņas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem