Uzzinot, ka bez operācijas vispārējā anestēzijā jeb narkozē neiztikt, cilvēkus pārņem satraukums. Kā tas būs? Vai tiešām neko nejutīšu? Vai pēc tās pamodīšos? Ne tik liels satraukums rodas pirms cita veida anestēzijā paredzētām operācijām, tomēr dažkārt arī pirms tām. Skaidrību cilvēkus satraucošajos jautājumos par anestēziju ievieš Rīgas 1. slimnīcas ārsts anesteziologs-reanimatologs Edgars Krivmanis.

Anestēzijas veidi

Lokālā anestēzija ir vienkāršākais anestēzijas veids, ko izmanto, veicot ķirurģisku operāciju vai vienkāršāku ķirurģisku manipulāciju, kad tiek skarta neliela ķermeņa daļa. To, attiecīgajā vietā ievadot nepieciešamās zāles, veic pats speciālists (ķirurgs, stomatologs u.c.). Lokālās anestēzijas laikā pacients nejūt sāpes, bet var pasīvi sajust speciālista veiktās kustības, spiedienu un stiepšanu.

Reģionālo anestēziju lieto, lai uz operācijas laiku padarītu nejutīgu tikai to ķermeņa daļu, kas tiks operēta, piemēram, roku vai kāju. Tad attiecīgas zāles, anestēzijas līdzekļus ievada ap nerviem, kas pārvada sajūtas/sāpes no operējamās vietas. Rezultātā uz vairākām stundām tiek bloķēta impulsu pārvade, operējamo vietu padarot nejutīgu.

