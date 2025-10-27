Šai zupai jāļauj ievikties, tad tā kļūst arvien garšīgāka.
Sastāvdaļas
- 700 g cūku ribiņu
- 400 g svaiga kāposta
- 3–4 kartupeļi
- 3 gatavi tomāti
- 2 vidēji lielas bietes
- 2 vidēji burkāni1 paprika
- 1 sīpols
- sula no puscitrona
- 5 melno piparu graudi
- 1 lauru lapa
- 2 ēdamkarotes saulespuķu eļļas
- zaļumi pēc izvēles
- skābais krējums
- sāls
Pagatavošana
Gaļu liek katlā, pārlej ar 4 litriem auksta ūdens, uzvāra un noputo. Pievieno sāli, piparus un lauru lapu, vāra gaļu gatavu. Tad izņem no katla, padzesē un sagriež mazos gabaliņos.
Pannā uzkarsētā eļļā 3 minūtes apcep sīki sasmalcinātu sīpolu, pievieno rupji sarīvētas bietes un burkānus, cep 10 minūtes. Pieliek salmiņos sagrieztu papriku, nomizotus sasmalcinātus tomātus un sautē uz lēnas uguns aptuveni pusstundu.
Kartupeļus sagriež salmiņos, liek karstā buljonā. Kad tie gandrīz mīksti, pievieno sīki sagrieztu kāpostu. Ļauj zupai uzvārīties, pieliek gaļas gabaliņus, pannā apcepto maisījumu un citrona sulu.
Vēlreiz uzvāra, nogaršo, vai nevajag vairāk sāls, pavāra vēl 5 minūtes un atstāj, lai zupa ievelkas.
Pasniedzot pievieno zaļumus un skābo krējumu,
Ko der zināt par zupām
- Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.
- Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.
- Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.
