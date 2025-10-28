“Šobrīd mūsu saimniecībā ir 3 ha ķirši, 3 ha ābeles un 3 ha bumbieres. Mantojumā no vectēva ir apmēram 11 vecās lielās ābeles. Tās dārzā atstājām gluži aiz cieņas, kā vēsturiskas piezīmes no vectēva laikiem," stāsta zemnieku saimniecības "Klīves" saimnieks Māris Šņickovskis.

Pārējais viss ir no jauna stādīts. Jaunie dārzi pamatā ir puspundura auguma tipa, jo koki neaug tik lieli un augsti, bet ir ļoti ražīgi. Kā arī, laikam ejot, mainās cilvēku pieprasījums pēc citām šķirnēm. 

Tikai daļa veco šķirņu ir palikušas pieprasītas – ‘Baltais dzidrais’, ‘Antonovka’, ‘Ničnera zemeņu’. Tirgū ir ienākušas un iemīļotas jaunas ābolu šķirnes – ‘Ligols’, ‘Auksis’ un citas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē