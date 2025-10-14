Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
14.–15.10. Lapu dienas. Stāda kokus un krūmus, ziemas sīpolus lokiem. Mēneša sākumā pārstāda rabarberus. Stāda skujkokus un lapukokus. Novāc lapas no zālieniem. Laista augus.
16.–17.10. Augļu dienas. Stāda augļukokus un ogulājus. Novāc vēlos augļus un ogas. Gatavo ievārījumus, konservē, spiež sulas, kaltē augļus.
18.10. (līdz pusdienai), 21.10. Nelabvēlīgas dienas. Rudens lapu grābšanai, siltumnīcu izvākšanai un tīrīšanai būs labas arī nelabvēlīgās dienas, arī citiem dārza sakārtošanas darbiem, piemēram, bojāto augļu un slimību skarto zaru izvākšanai. Derēs arī augsnes apstrādei nezāļainos laukos, jo ir cerība uz labiem rezultātiem, ka nevēlamo augu skaits samazināsies.
19.–20.10.Sakņu dienas. Stāda kokus, krūmus, ziemas ķiplokus un sīpolus. Liek kompostā augu atliekas un koku lapas. Apstrādā augsni.
