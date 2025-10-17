Augļu koku kaļķošana ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem koku veselības nostiprināšanā, jo sevišķi augļu kokiem, kas ir cienījamā vecumā  - virs 50 gadiem. Parasti par kaļķošanu cilvēki atceras pavasarī, taču tad viss jau ir nokavēts.

Augļu koku stumbru pasargāšana no saules apdegumiem

Stumbrs ir arī veco augļu koku jutīgākā daļa. Stumbra un lielāko skeletzaru miza ziemas otrajā pusē, parasti februārī un martā, saulainajās dienās tieši saules pusē sasilst vairāk nekā ēnas pusē. Tādēļ regulāras sasilšanas rezultātā šajā stumbra daļā ātrāk beidzas miera periods, un, naktīs stumbram atdziestot, sala laikā mizas audi apsalst. Visjutīgākie ir bumbieri, saldie ķirši un mājas plūmes. Nokaļķojot stumbrus, šo bojājumu var novērst. 

Otra ne mazāk bīstama parādība ir mizas plaisāšana. Mūsu atkušņiem bagātajās ziemās tā var būt diezgan bieža parādība. Tā rodas, ja pēc silta laika vai atkušņa iestājas spēcīgs sals. Naktī miza atdziestot saraujas ātrāk nekā zem tās esošā koksne, un tā pārplīst garenvirzienā. Nav labas pat mikroplaisas, bet plaisas, kas sasniedz 10 centimetrus, pavasarī jau ir speciāli jāapkopj. Sevišķi bīstamas tās var būt bumbieriem un saldajiem ķiršiem. Kaļķošana izlīdzina temperatūras svārstības, un mizas virskārtas un mizas plaisāšana uz stumbra būs novērsta. Sala plaisas īpaši veidojas vecajiem augļu kokiem. Tas notiek, pēc ilgstošiem atkušņiem uznākot salam. Rezultātā augļu koka stumbrs strauji atdziest. Kaļķošana pasargās no pārāk straujas augļu koka stumbra atdzišanas.  

