Bauskas novada "Senlejās" pie Līgas un Jura Burmasiem viesojamies laikā, kad viņu siltumnīcās ienākusies bagātīga vīnogu raža. Saimnieku audzētās deserta vīnogas pārsteidz ar saldumu un sulīgumu un noteikti ir pārākas par veikalos nopērkamajām ievestajām ogām. 

Sirds atvērta bērniem

Līga pēc profesijas ir pavāre un savulaik kopā ar Juri beigusi Apguldes lauksaimniecības skolu, vēlāk strādājusi un zināšanas papildinājusi Dānijā, bet, izveidojot ģimeni, atgriezusies Latvijā. Kopā ar vīru Juri viņa radījusi mājas, kur mīlestības un sirdssiltuma pietiek ne vien trim pašu bērniem, bet arī vairākiem audžubērniem. “Esam audžuģimene, un mana profesija ir mamma,” smaidot teic Līga.

No Priekuļiem uz Mežotnes pagastu Burmasi pārcēlušies pirms desmit gadiem, kad iegādājušies lauku īpašumu. Toreiz Līga klusībā domājusi – nu gan beidzot varēs vairāk atpūsties. Taču dzīve izvērtusies citādi – atpūtas krēsliem vasarā nācies tikai paiet garām, jo brīvu brīžu apsēsties nav bijis.

 

