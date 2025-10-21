Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
21.10. Nelabvēlīga diena. Rudens lapu grābšanai, siltumnīcu izvākšanai un tīrīšanai būs laba arī nelabvēlīgā diena, arī citiem dārza sakārtošanas darbiem, piemēram, bojāto augļu un slimību skarto zaru izvākšanai. Derēs arī augsnes apstrādei nezāļainos laukos, jo ir cerība uz labiem rezultātiem, ka nevēlamo augu skaits samazināsies.
22.10. (līdz pusdienai). Sakņu diena. Stāda kokus, krūmus, ziemas ķiplokus un sīpolus. Liek kompostā augu atliekas un koku lapas. Apstrādā augsni.
22. (no pusdienas)–23.10. Ziedu dienas. Stāda pastāvīgā vietā ziemcietes un ziedošus dekoratīvos krūmus, sīpolpuķes. Griež materiālus floristikas darbiem, pēc lapu nobiršanas arī klūgas pinumiem. Norok gladiolu, galtoniju un citu puķu sīpolus un gumus.
24.–26.10. (līdz pēcpusdienai). Lapu dienas. Stāda kokus un krūmus, ziemas sīpolus lokiem. Pārstāda rabarberus. Stāda skujkokus un lapukokus. Novāc lapas no zālieniem. Laista augus.
26. (no pēcpusdienas)– 28.10. Augļu dienas. Lasa dzērvenes un vēlās vīnogas. Gatavo ievārījumus, spiež sulas, kaltē un konservē. Sēj ziemāju labības. Stāda augļukokus.
