Arī šonedēļ daudz dažādu pasākumu gan Rīgā, gan novados, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
BaudĒŠANA Jelgavas pusē
Visi gardēži un ēdiena baudītāji, sarosieties, jo Rudens baudĒŠANA Jelgavas pusē ir klāt! Līdz 19. oktobrim Jelgavas un Jelgavas novada restorāni un kafejnīcas piedāvā nobaudīt īpašas gardēžu maltītes no rudens veltēm. Viesus gaida 16 restorāni, kafejnīcas, krodziņi un konditorejas, kas ar vienotu saukli Apēd rudeni sarūpējuši jaunas ēdienu variācijas un garšas. Sīkāk vietnē: visit.jelgava.lv.
15. oktobrī 19 Valmieras kultūras centrā Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra koncertsezonas atklāšanas koncerts. Ieeja bez maksas.
17.–19. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā mēbeļu un interjera izstāde Riga Furniture & Interior 2025. Interesentiem iespēja saņemt profesionālas sertificētu dizaineru konsultācijas: kā dažādas telpas ar dažādu budžetu iekārtot mājīgi, estētiski un funkcionāli, ar ko sākt interjera pārmaiņas, kādas ir biežākās kļūdas un kā no tām izvairīties, kā izskatīsies mājokļi nākotnē. Sīkāk vietnē: mebelesundizains.lv.
17.–18. oktobrī 10–19 Vērmanes dārzā Rīgā Latvijas amatnieku, mājražotāju un dizaineru tirgus Rudais.
18. oktobrī 10–18 Siguldas novadā sadarbībā ar Ziedoņa muzeju Krišjāņa Barona pārgājiens ar uzdevumiem. Maršruts: Sigulda– K. Barona piemineklis–mājas Dainas–talka K. Barona takā (organizēta sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi). Pārgājiena noslēgums Dainu kalnā ar tradicionālās dziedāšanas grupu Saucējas un folkloristēm Aigu Auziņu un Santu Ruģēnu. Vairāk informācijas: turaida-muzejs.lv.
18. oktobrī 12:00 RTU Liepājas akadēmijas zālē Lielajā ielā 14 tiks turpināta klātienes rakstīšanas svētku tradīcija, un ikviens interesents aicināts uz kopīgu diktāta latviešu valodā rakstīšanu.
19. oktobrī 9–17 Āgenskalna tirgū tiks atzīmēti Ābolsvētki. Tirgotāji no visas Latvijas būs atveduši dažādu šķirņu ābolus. Rudenīgo augli varēs nogaršot svaigi spiestās sulās, plātsmaizēs, pankūkās, salātos un sāļajos ēdienos. Īpašie viesi – Dārzkopības institūts, kas kopā ar zinātniekiem sarūpējis 100 ābolu šķirņu izstādi.
