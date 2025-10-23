Paprika ir viena no populārākajām dārzeņu kultūrām, ko izmanto visā pasaulē. Sarkanajai paprikai ir vissaldākā garša, dzeltenajai vidēji salda, bet zaļajai paprikai neitrālāka garša ar nelielu rūgtumiņu.
Sastāvdaļas
- 4 sarkanās paprikas
- 1 sīpols
- 4 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 120 ml saldā krējuma
- 700 ml vistas buljona
- malti melnie pipari
Pagatavošana
Paprikām izņem sēklotni, sagriež mazos gabaliņos. Sīpolu nomizo un sīki sagriež. Sīki sakapā nomizotās ķiploka daiviņas. Katlā izkausē sviestu un apcep papriku, sīpolu un ķiplokus, līdz tie kļūst mīksti (5–10 minūtes). Iemaisa vistas buljonu, uguni samazina līdz zemai un vāra zupu 30 minūtes.
Visu sablendē līdz viendabīgai konsistencei, izkāš caur sietu un lej atpakaļ katlā. Iemaisa saldo krējumu un melnos piparus pēc garšas. Pavāra uz vidējas uguns 5–10 minūtes.
Der zināt!
- Paprika ir ļoti veselīgs dārzenis. To lietojot uzturā, organismu var bagātināt ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un uzlabo ādas veselību.
- Sarkanā paprika ir bagāta ar beta-karotīnu (A vitamīns), tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo aizsargā šūnas no bojājumiem.
- Paprikā ir maz kaloriju (20–30 kcal 100 gramos), tāpēc šis dārzenis ir lieliska izvēle, ja domājat par veselīgu svaru. Īpaši bagāts ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu.
- Šie dārzeņi bagāti arī ar magniju, kas atbalsta muskuļu un nervu sistēmas darbību, un tikpat svarīgo kāliju, kas svarīgs sirds veselībai.
- Ar savām patīkamajām garšas niansēm ir lielisks sabiedrotais dažādos ēdienos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem