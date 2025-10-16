Kam ir tiesības veikt masāžas pakalpojumu? Radies iespaids, ka šobrīd pietiek iziet ātros kursiņus, lai uzdotos par profesionāli. Masāža tomēr var ietekmēt cilvēku veselību. Vai ir noteikti kādi standarti vai tomēr viss balstās uz pakalpojuma ņēmēja izpratni un uzskatiem? Jautā Eva Liepājā.

Masiera profesijas standartā noteikts, ka masieris ir ārst­niecības persona, kas iegu­vusi ceturto profesionālo kvalifikācijas līmeni (atbilst piektajam Latvijas kvalifikā­ciju ietvarstruktūras līme­nim), stāsta Latvijas Masieru asociācijasvaldes priekšsē­dētāja Rita Grīnfogele. 

Arī Ārstniecības likums paredz – masieris ir ārstniecības per­sona, kas ieguvusi pirmā lī­meņa profesionālo augstā­ko izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un darbojas atbilstīgi savai kompetencei ārstniecībā. Apgūstot divu gadu izglītības programmu veselības aprūpē, masieris tiek reģistrēts Veselības in­spekcijas ārstniecības per­sonu reģistrā.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē