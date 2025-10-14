Lai arī neesmu liels saldumu cienītājs, no atsevišķiem gardumiem tomēr nevaru atteikties.
Ja veikalā izvēlos kādu smalkmaizīti, nereti tā satur ābolus.
Arī cepot priekšroku dodu receptēm, kurās vajadzīgi āboli, piemēram, drumstalu kūka, kēksiņi.
Ābolu drumstalu kūka manām garšas kārpiņām ir par saldu, bet kēksiņi ar rīvētu ābolu un apelsīna mizu tik saldi nešķiet.
Sastāvdaļas
- 250 g miltu
- 180 g cukura
- 180 g sviesta
- 4 olas
- 2 tējkarotes cepamā pulvera
- 1 vidējs ābols
- 1 apelsīns
Pagatavošana
Mīkstu sviestu un cukuru sakuļ ar mikseri. Pievieno miltus, cepamo pulveri. Atsevišķā bļodā sakuļ olas, pievieno mīklai un rūpīgi samaisa. Ābolu nomizo, sagriež ceturtdaļās, izņem serdi un sarīvē uz rupjas rīves. Izmantojot smalku rīvi, noņem nomazgāta un nosusināta apelsīna mizu. Visu rūpīgi samaisa.
Mīklu ar karoti pilda silikona formās vai metāla kēksiņu veidnē, kurā ieliktas papīra formiņas. Veidnes ar mīklu liek iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī un cep 200 °C temperatūrā 15–20 minūtes. Gatavību pārbauda ar bambusa iesmiņu vai zobu bakstāmo kociņu. Pirms kēksiņus izņem no veidnes, ļauj tiem nedaudz atdzist.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem