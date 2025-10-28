Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
28.10. Augļu diena. Nolasa dzērvenes un vēlās vīnogas. Gatavo ievārījumus, spiež sulas, kaltē un konservē. Stāda augļukokus.
29.–30.10. Sakņu dienas. Novāc vēlos sakņaugus: bietes, burkānus, pastinakus, mārrutkus, topinambūrus un citus. Apstrādā un mēslo augsni. Kompostē augu atliekas. Stāda kokus un krūmus, ziemas ķiplokus un sīpolus.
31.10.–1.11. Ziedu dienas. Saudzīgi apgriež ziemcietes un rozes. Vāc materiālus floristikas darbiem. Ievāc vēlīnus ārstniecības augus. Norok gladiolu, dāliju un citu puķu sīpolus un gumus. Griež skujkoku zarus augu piesegšanai un adventa laika rotājumiem, klūgas pinumiem. Piesedz rozes un citus sala jutīgos augus. Gatavo sukādes un ievārījumus.
2.–4.11. Lapu dienas. Ja sals un sniegs kavējas, norok un liek glabātavās puravus un vēlos kāpostus. Aplaista telpaugus. Sēj ziemāju labības.
