43. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (20., 22.10. – līdz plkst. 13) apstrādā un mēslo augsni. Stāda kokus, ziemas ķiplokus un sīpolus. Novāc vēlos sakņaugus.
- Ziedu dienās (22. (no plkst.13), 23.10.) stāda pavasara sīpolpuķes. Novāc dālijas, kannas, galtonijas, monbrēcijas un citas puķes. Apgriež ziemcietes.
- Lapu dienās (24., 25., 26.10.) laista augus, ja nepieciešams. Stāda kokus un krūmus.
Pārdomas
Oktobris tā arī paiet, novācot pēdējo ražu augļu un sakņu dārzos. Kas tad oktobrī vēl būtu novācams sakņu dārzā? Kāļi, melnie rutki, pastinaki, cigoriņi, mārrutki. Tie ir aukstumizturīgi dārzeņi, kas rudenīgās nakts salnas pārdzīvos, atdzersies, atsils un būs atkal spirgti. Pēdējie trīs pārlaidīs ziemu arī augsnē un pavasarī dzīvos tālāk. Kāļi un rutki tik izturīgi nebūs, taču rudens dienās tie turpina augt un veidot sulīgas saknes. Pastinaku un cigoriņu saknes pēc ziemošanas uz lauka būs lietojamas tikai agri pavasarī, jo pēc tam tās veidos ziednešus, lai pildītu sugas turpināšanas uzdevumu, ziedētu un briedinātu sēklas. Par mārrutku dzīvotspēju var tikai pabrīnīties, tie arī zied, bet vairojas ar saknēm un sakņu daļām. Pat vairākkārt nolasot saknes pēc augsnes apstrādes, tik viegli no tā atbrīvoties neizdosies. Nākamajā vasarā nāksies konstatēt, ka mārrutki nekur nav pazuduši. Tiem ļoti patīk auglīgas smilšmāla augsnes, un tie izmantos jebkuru iespēju augt un vairoties. Cik vien var, tie jāvāc un jālieto. Nav novērots, ka peles un citi grauzēji par mārrutku saknēm izrādītu interesi un nograuztu kā citas sakne. Žēl. Tad ko ar tiem velna mārrutkiem darīt? Par to nākamnedēļ.
Oktobris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu