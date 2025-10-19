Ja lieto saldētus ķiršus, pirms cepšanas tos atlaidina un lieko šķidrumu notecina, pretējā gadījumā kūka būs mitra vai pat juks ārā.
Sastāvdaļas
- 200 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- 85 g maltu mandeļu
- 200 g sviesta + sviests ieziešanai
- 200 g cukura
- 3 olas
- 250 g četrās daļās sagrieztu sacukurotu ķiršu
- 1 citrona sula un sīki sarīvēta miziņa
- 6 saberzti cukura graudiņi
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 OC. Apaļu kūkas veidni (Ø 20 cm) ieziež ar sviestu un izklāj ar cepampapīru.Ķiršus un mandeles samaisa ar 1 ēdamkaroti miltu. Citā bļodā iesijā atlikušos miltus un cepamo pulveri.
Sviestu saputo ar cukuru, līdz iegūta gaiša, krēmīga masa. Pakāpeniski pa vienai rūpīgi ieputo olas. Pieber izsijātus miltus un ar karoti viegli un vienmērīgi iecilā krēmā. Pievieno ķiršu maisījumu, iecilā mīklā, tad iecilā arī citrona miziņas un sulu.
Ar karoti mīklu pilda veidnē, pārkaisa ar saberztu cukuru. Cep krāsnī 60–75 minūtes, līdz kūka pacēlusies, atdalās no veidnes malām un virsa ir zeltaini brūna. Uz 15 minūtēm atstāj veidnē, pēc tam liek uz servējamā šķīvja, lai pilnībā atdziest. Rotā ar sacukurotiem ķiršiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem