Kā saradināt divus pieaugušus kaķus? Jautā Sarmīte D. Konsultē zoopsihologs un veterinārārsts Alberts Čipuštanovs..

Kaķi ir neatkarīgi dzīvnieki, kas savstarpēji kontaktējas pēc ļoti smalkiem uzvedības un smaržu signāliem. Ja ģimenē ienāk otrs pieaudzis kaķis, saimniekiem jāzina, ka pilnīga harmonija parasti neradīsies vienā dienā. Nepareizi iepazīstinot dzīvniekus, var rasties ilgstoša spriedze, agresija vai pat kaķi var gūt nopietnas traumas. Veterinārārsts un zoopsihologs Alberts Čipuštanovs skaidro, kā palīdzēt kaķiem pieņemt vienam otru.

Vajadzīgs laiks un uzmanība

Jāsaprot, ka otrs kaķis mājās ienāk tāpēc, ka to vēlas saimnieks, nevis esošais kaķis. Jaunpienācējs otram dzīvniekam nozīmēs konkurenci – būs jādala telpa, saimnieka uzmanība un svarīgākie resursi: barība, ūdens, guļvietas un rotaļlietas. Esošajam kaķim tas var izraisīt stresu, tāpēc saimniekam jābūt gatavam veltīt laiku, lai nodrošinātu mierīgu adaptāciju un katram dzīvniekam pietiekami daudz individuālas uzmanības.

