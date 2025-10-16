Kā zināms, dažāda malka dod dažādu siltumu. Atklājam, ko meistari nekad neteiks skaļi
Ozolam, osim, augļukokiem, piemēram, ābelei, ķirsim, ir blīvāka koksne, līdz ar to tā dod vairāk siltuma, arī ogles ilgāk turas. Cieto koku malku var atpazīt – tā ir smaga pat izžuvusi.
Bērzam ir vidēja cietība, taču, degot ar tāsi, veido kvēpus un veicina dūmvadu aizsērēšanu.
Populāra ir arī alkšņa malka, kurai gan ir zemāka siltumatdeve, taču tā ātri iedegas, labi kuras un degšanas laikā nedūmo.
Skujkoki – egle, priede –
dod labu siltumu, taču satur sveķus, degot tie sprakšķ un izdala daudz dūmu un sodrēju.
No skujkoka var sagatavot labus skalus iekuram.
Apse noderēs dūmvadu attīrīšanai.
