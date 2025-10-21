Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Rudenī atskatāmies uz vasaras sezonu un vērtējam izaudzēto. Šonedēļ žurnālā savā pieredzē un atziņās tomātu audzēšanā dalās stādaudzētavas Karlsonu stādi saimnieki Līga un Vitauts Karlsoni un nosauc arī savu tomātu šķirņu TOP 10.
Vēl jaunākajā numurā lasiet:
- Kā uzglabāt dālijas līdz pavasarim
- Vai montbrēcijas pārziemo
- Vai, pārdodot zemi, jāmaksā nodoklis
- Zemes siltumsūkņa izbūve – vai jāsaskaņo
- Nekustamā īpašuma iznomāšana - kas jāzina
- Caurums rīģipsī - kā salabot
- Komposta kaste - soli pa solim
- Paprika ēdienos - 6 receptes
- Olnīcu cistas - labdabīgas un ļaundabīgas
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem