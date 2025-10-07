Šeit svarīgi masu drumstalām cilāt, nevis mīcīt – tikai cilājot izveidosies skaistas drumstalas*.
Sastāvdaļas
- 350 gpilngraudu auzu miltu
- 200 g pilngraudu kviešu miltu
- 365 g brūnā cukura
- 300 g sviesta
- 350 ml piena
- 100 g valriekstu
- 15 g vaniļas cukura
- 1 ēdamkarote kanēļa
- 225 g magoņu sēklu
- 115 g mannas putraimu
- 6 lieli āboli
- 400 g biezpiena
- 50 g upeņu (svaigu vai saldētu)
Pagatavošana
Mīklai bļodā liek pilngraudu kviešu miltus, 200 g pilngraudu auzu miltu, 200 g sviesta, 100 g brūnā cukura un 40 ml piena. Ar rokām samīca viendabīgas mīklas bumbiņu. Pannā ieklāj cepampapīru ar maliņām uz augšu, izklāj mīklu, neceļot maliņas uz augšu. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 10 minūtes.
Lielā bļodā ielej atlikušo pienu, pievieno 115 g brūnā cukura, vaniļas cukuru, kanēli, mannu, magones un biezpienu.
Visu sajauc. Ābolus nomizo, sagriež šķēlītēs, pievieno bļodas saturam un rūpīgi samaisa. Bļodas saturu izklāj uz apceptās mīklas un izlīdzina, magoņu masu pārber ar upenēm.
Pagatavo drumstalas: bļodā liek atlikušās sastāvdaļas: brūno cukuru, pilngraudu auzu miltus, sviestu un valriekstus. Ar rokām viegli cilā, veidojot drumstalas. Kad tās gatavas, vienmērīgi pārklāj pannas saturam.
Cep cepeškrāsnī 180 grādos 40 minūtes.
*Recepte no konditores Rūtas Strautnieces krājuma
