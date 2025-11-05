Brokoli salīdzina ar sparģeli, jo to gatavo tieši tikpat ātri – novāra sālsūdenī, strauji atdzesē, lai nezaudē savu košo krāsu, un apcep sviestā. Dārzeni izmanto gan zupās, gan salātos, gan sautējumos.
2 brokoļi• 2 burkāni• 1 sīpols• 1 ķiploka daiviņa • 2 olas• 150 g miltu • sāls, pipari• eļļa cepšan
Pagatavošana
Brokoļu ziedkopas, rīvētus burkānus, sagrieztu sīpolu un saspiestu ķiploku sablendē. Pievieno sakultas olas un miltus, sāli un piparus. Sakarsētā eļļā uz pannas liek nelielus plācenīšus – karotes lielumā – un nelielā karstumā cep no abām pusēm viegli zeltainus. Pasniedz ar bezpiedevu jogurtu, kurā iemaisa zaļumus: dilles, lociņus, kressalātus.
