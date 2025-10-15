Vai valsts pārvaldē strādājošam var liegt izceļot uz Baltkrieviju? Ja tā, vai šāds aizliegums arī spēkā, ja tur dzīvo ierēdņa radinieki? Jautā Aleksandra Rīgā.

Jauns ierobežojums

Iekšlietu ministrijā paskaidro, ka šā gada 11. jūlijā stājies spēkā jauns Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums, lai novērstu vai mazinātu pret Latvijas nacionālo drošību vērstu kaitniecisku un bīstamu Krievijas un Baltkrievijas pasākumu iespējamību.

Šajā likumā noteikts, ka uz Krieviju un Baltkrieviju aizliegts izbraukt:

  • personām, kurām izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam,
  • par kritiskās infrastruktūras drošību atbildīgajām personām,

 

