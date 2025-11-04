Vai iespējams kaut kur nodot Latvijas balzama pudeles – vai tās kaut kur pieņem pārstrādei vai atkārtotai lietošanai? Jautā Māra Dienvidkurzemes novadā.

“Jāteic, ka klasiskajai Rīgas melnā balzama pudelei un stikla pudelei ir kopīgs vien nosaukums “pudele”. Balzama pudeles ir izgatavotas no māla, kam šobrīd nav atsevišķi dalītās vākšanas un pārstrādes mērķi. Turklāt uz kopējā fona šo pudeļu īpatsvars nav tik liels, tāpēc vienīgais veids, kā no tām atbildīgi atbrīvoties, ir ievietot tās sadzīves atkritumu konteinerā,” skaidro SIA Latvijas Zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis.

Tajā pašā laikā Latvijas Zaļais punkts atgādina, ka stikla pudeles vienmēr jānodod stikla iepakojumam paredzētā konteinerā, lai tās nonāktu otrreizējā apritē. Vēlams pirms tam no pudeles atdalīt korķi, kas ievietojams vieglā jeb jauktā iepakojuma konteinerā, kas ierasti ir dzeltenā krāsā.

