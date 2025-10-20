Frikadelēm var izmantot arī maltu cūkgaļu vai jauktu cūkas un liellopa malto gaļu. Taču vistas maltajai gaļai ir maigāka garša, tāpēc tā nenomāc pupiņu garšu
Sastāvdaļas
- 500 g maltas vistas gaļas
- 1 burkāns
- 2 sīpoli
- 2 ķiploka daiviņas
- 1 ola
- 1 ēdamkarote skābā krējuma
- 1 kārba konservētu balto pupiņu
- 1 kārba konservētu sarkano pupiņu
- 1 l dārzeņu buljona
- 3 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu
- 1 ēdamkarote rīvētas citrona miziņas
- 5 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Burkānu, sīpolu un ķiploka daiviņas nomizo. Burkānu sarīvē, sīpolus pārgriež uz pusēm. Katlā sakarsē 2 ēdamkarotes olīveļļas, pievieno burkānus un pasautē dažas minūtes. Pieliek sīpolus un caur spiedi piespiež ķiplokus. Sautē vēl pāris minūšu. Pielej buljonu un uz lēnas uguns vāra aptuveni 7 minūtes.
Tikmēr maltajai gaļai pievieno olu, krējumu, piparus un sāli, samaisa un izveido frikadeles. Liek buljonā un vāra aptuveni 5 minūtes. Tad pieliek notecinātas pupiņas un uz lēnas uguns vāra vēl 5 minūtes.
Pētersīļus sajauc ar citrona miziņu un olīveļļu. Zupu lej šķīvjos, katrā ieliek nedaudz pētersīļu maisījuma.
Ko der zināt par zupām
- Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.
- Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.
- Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.
