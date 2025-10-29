Ja augļu koka skeletzaru brūces visas ir lielākas par 5 cm diametrā, tās ir apstrādājamas. Tas ir nepieciešams vairāku iemeslu dēļ. 

Augļu koku apzāģējot, tā iekšpuse kļūst pieejama apkārtējai videi, tā ir atklāta brūce. Viss ir tieši tāpat kā cilvēkam. Mēs arī lielas brūces pasargājam, pārsienam ar noteiktiem materiāliem. Augļu kokiem ir līdzīgi. Mūsu ļoti mainīgajos meteoroloģiskajos apstākļos tas ir jāveic obligāti. 

Kas notiek, ja brūces netiek apstrādātas?Vides apstākļu ietekmes rezultātā zara koksne, brūcei esot mainīga mitruma apstākļos, var sākt plaisāt, kas ir kā atvērtas durvis dažādiem patogēniem, un var sākties koksnes trūdēšana. Rezultātā koks var aiziet bojā. 

