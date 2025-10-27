44. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (27., 28.10.) stāda augļu kokus. Skābē kāpostus.
- Sakņu dienās (29., 30.10.) stāda kokus, ziemas ķiplokus un sīpolus. Novāc pēdējos uz lauka palikušos sakņaugus. Veido komposta kaudzes no koku lapām un citām augu atliekām.
- Ziedu dienās (31.10., 1.11.) apgriež ziemcietes un rozes. Sakārto dobes ziemošanai.
- Lapu dienā (2.11.) aplaista telpaugus. Nogrābj lapas no zālājiem un celiņiem. Novāc puravus un vēlos kāpostus.
Pārdomas
Ko darīt ar mārrutkiem? Tradicionālais veids ir sagatavot pikantu ēdiena piedevu, ar ko papildināt gaļas ēdienus, salātus, zupas. Būs gan vitamīni, gan fitoncīdi, gan minerālvielas. Stimulēs gremošanas sistēmas darbību un palīdzēs pilnvērtīgi izmantot ēdienu. Dos arī sāta sajūtu. Lai pēc viesībām ar bagātīgi klātiem galdiem un daudzveidīgiem ēdieniem liktu vēderam atgriezties pie normāla ritma, labi noder vienkārša sviestmaize ar mārrutkiem.
Sagatavot tradicionālo mārrutku piedevu var mājas apstākļos. Lielākais izaicinājums ir sakņu nomizošana un sasmalcināšana. Stipri asarains pasākums, jo visas vērtīgās vielas, kas padara mārrutku tik unikālu, ir gaistošas un kodīgas. Vispiemērotākās ir divgadīgas saknes – 1,5–2 cm diametrā. Darbi jāveic labi vēdināmās telpās. Jāsargā elpceļi.
Receptes, kā sagatavot mārrutkus, katrā mājā ir savas, tāpat kā pielietošanas iespējas.
Oktobris/novembris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu