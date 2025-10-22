Līdz ar rudens vēsumu pienācis laiks lielam sātīgas un aromātiskas zupas katlam. Tā būs īsti vietā, ja diena pavadīta brīvā dabā, izbaudot rudenīgas ainavas, strādājot dārzā, dodoties pastaigā vai sportojot.
Sastāvdaļas
- 1,5 kg sīpolu
- 1 selerijas kāts
- 1 burkāns
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 l buljona
- 6 ēdamkarotes rīvēta cietā siera
- 4 grauzdētas maizes šķēles
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Sīpolus nomizo un sagriež plānās šķēlēs. Burkānu un selerijas kātu notīra un sīki sagriež. Katlā uzkarsē eļļu, liek sagriezto sīpolu, burkānu un seleriju un sautē uz mazas liesmas, ik pa brīdim apmaisot. Aptuveni pēc 20 minūtēm pieber sāli un piparus. Sautē vēl 20 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Pielej buljonu un uzvāra.
Pasniedzot šķīvī liek grauzdētu maizes šķēli un pārlej zupu. Pārkaisa ar sieru un pasniedz.
Ko der zināt par zupām
- Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.
- Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.
- Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem