Šī ir viena no uzņēmuma "Gemoss" šefpavāres un zīmola 'Just Nature' vēstneses Inas Poliščenko sēņu ēdienu receptēm.
Sastāvdaļas
- 300 g arborio rīsu (var izmantot arī citu risoto rīsu šķirni)
- 250–300 g svaigu sēņu (baravikas, šampinjoni vai jaukts mikslis)
- 1 litrs dārzeņu vai vistas buljona (karsts)
- 1 neliels sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 100 ml sausā baltvīna
- 50 g cietā siera
- 40 g sviesta
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, svaigi malti pipari
- sakapāti pētersīļi
Pagatavošana
Buljonu uzsilda un tur karstu uz mazas uguns. Sēnes sagriež un apcep nelielā eļļas daudzumā, līdz zeltainas.
Katlā uzkarsē olīveļļu ar pusi sviesta, pievieno sasmalcinātu sīpolu un ķiploka daiviņas, apcep, līdz caurspīdīgi. Pieber rīsus un maisa aptuveni 2 minūtes, lai tie kļūst nedaudz caurspīdīgi. Pielej baltvīnu un ļauj tam iztvaikot.
Pamazām (pa vienam kausiņam) pielej karstu buljonu, katru reizi maisot, līdz šķidrums iesūcies.
Turpina kādas 20 minūtes, līdz rīsi krēmīgi, bet vidū vēl mazliet stingri. Pievieno apceptās sēnes, iemaisa atlikušo sviestu un sarīvētu cieto sieru. Pieber sāli un piparus pēc garšas. Pasniedzot pārkaisa pētersīļus vai vēl nedaudz siera.
