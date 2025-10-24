Ātri pagatavojama un garda zupa, kur izmantota buljona sagatave un gabaliņš no pusdienām pāri palikušās vistas gaļas.
Sastāvdaļas
- 100 g vārītas vistas
- 1 l dārzeņu buljona
- 400 g konservētu sarkano pupiņu
- 400 g konservētu tomātu gabaliņos
- 300 g konservētas kukurūzas
- 1 sarkanā paprika
- 1 burkāns
- 1 sīpols
- 1 ēdamkarote tomātu pastas
- 2 ķiploka daiviņas
- 1 tējkarote kūpinātas paprikas pulvera
- pustējkarote čili pulvera
- 1 tējkarote kumīna
- 2 ēdamkarotes eļļas
- sāls, pipari
- pētersīļi pārkaisīšanai
Pagatavošana
Sīpolu, ķiploka daiviņas, papriku un burkānu sagriež mazos gabaliņos. Katlā uzkarsē eļļu un apcep sīpolus un ķiplokus, līdz tie kļūst caurspīdīgi.
Pievieno burkānu, papriku un tomātu pastu, apcep pāris minūšu. Iemaisa kūpināto papriku, kumīnu un čili. Pieliek tomātu gabaliņus un pielej buljonu, vāra 15 minūtes, līdz dārzeņi mīksti.
Pievieno pupiņas un kukurūzu, vārītu vistas gaļu.
Kad viss gatavs, sablendē pusi zupas, lai iegūtu biezu, krēmīgu konsistenci.
Pielej otrai zupas daļai, kur saglabāta sastāvdaļu tekstūra. Pasniedzot uzbārsta sakapātus pētersīļus.
Ko der zināt par zupām
- Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.
- Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.
- Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.
