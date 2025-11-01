Sava nelielā izmēra, pievilcīgā un personalizētā dizaina dēļ kompaktās bento kūkas kļūst arvien populārākas. Tās sver no 250 līdz 500 gramiem, un to diametrs parasti ir 10–12 centimetru. Pasakains kārums vienam vai diviem cilvēkiem!
Sastāvdaļas
Biskvītam:
- 100 g kviešu miltu
- 90 g cukura
- pustējkarote cepamā pulvera
- 2 olas
- 50 ml eļļas
- 50 ml piena
- 1 ēdamkarote citrona sulas
- rīvēta 1 citrona miziņa
Krēmam:
- 100 g krēmsiera
- 50 g mīksta sviesta
- 80 g pūdercukura
- 1 tējkarote citrona sulas
Pagatavošana
Olas saputo ar cukuru, līdz masa kļūst gaisīga. Pievieno eļļu, pienu, citrona sulu un citrona miziņu, samaisa. Miltus sajauc ar cepamo pulveri un iecilā masā. Cep cepeškrāsnī 160 grādos 20–25 minūtes. Gatavību pārbauda ar koka irbulīti. Atdzesē un biskvītu pārgriež horizontāli uz pusēm.
Pagatavo krēmu: sviestu saputo ar pūdercukuru līdz gaisīgai masai. Pievieno krēmsieru un citrona sulu, puto, līdz izveidojas viendabīga masa. Gatavo krēmu pilda starp biskvīta ripām un pārklāj arī kūkas virsu. Dekorē ar citrona šķēli, bezē vai ēdamām ziedlapiņām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem