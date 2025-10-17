Septiņu grodu aka ar aptuveni 400 litriem ūdens. Ūdens analīzēs konstatēts, ka ūdens nav dzerams, jo koliformu koncentrācija ir 25/100 ml un organismu klātbūtne 1400. Kā tīrīt grodu aku? Kā dezinficēt un padarīt ūdeni atkal dzeramu? Kādu līdzekli izmantot? Jautā Aina Jēkabpils novadā.

Lai ūdens akā būtu pēc iespējas tīrāks, jāparūpējas arī par vidi, kur aka ierīkota.

Akas apsekošana

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā vides veselības analītiķe Gunda Kalniņa stāsta, ka aku ūdens kvalitātei nav normatīvu, kā tas ir centralizēti piegādājamam dzeramajam ūdenim. 

Aku ūdens var saturēt vielas lielākā koncentrācijā, nekā tās sastopamas centralizētajā ūdensapgādē, jo seklie gruntsūdeņi, no kā parasti barojas akas, ir mazāk aizsargāti no apkārtējās vides apstākļiem un piesārņojuma iekļūšanas nekā urbumi, ko izmanto centralizētajā ūdensapgādē.

 

