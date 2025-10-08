Daudzi konditori atzīst - medus kūka ir viena no pieprasītākajām. Pagatavošana nav sarežģīta, arī nevajadz daudz sastāvdaļu, bet rezultāts ir pārsteidzošs. Šajā reizē - medus kūka ar biezpiena krēmu.
Sastāvdaļas
- 400 g miltu
- 100 g sviesta
- 150 g cukura
- 2 ēdamkarotes medus
- 2 olas
- 1 tējkarote sodas
Pildījumam:
- 400 g biezpiena
- 200 ml saldā krējuma
- 100 g pūdercukura
- šķipsna vaniļas cukura
Pagatavošana
Ūdens peldē izkausē medu, cukuru un sviestu. Kad izkusis, pievieno sodu un maisa, līdz masa kļuvusi gaišāka un gaisīgāka. Pievieno olas, ātri iemaisa. Pamazām pievieno miltus un samīca mīklu, kas nelīp pie rokām.
Tad mīklu sadala 6–8 daļās un katru plāni izrullē. Liek uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 5–7 minūtes.
Krēmam saldo krējumu sablendē ar biezpienu, pūdercukuru un vaniļas cukuru.Biskvīta ripas kārto citu virs citas, starp tām klājot krēmu. Virsu un malas pārber ar saberztu biskvītu. Rotā pēc patikas.
Vismaz uz 8 stundām ievieto ledusskapī, lai savelkas garša
Der zināt!
- Medus kūku var glabāt ledusskapī 3–4 dienas. Tā kļūs tikai garšīgāka.
- Biskvīta mīklai jābūt mīkstai, bet ne lipīgai. Pārāk daudz miltu padarīs biskvītu cietu.
- Jo plānāk izveltnē mīklu (ap 2 mm), jo garšīgāks būs biskvīts. Krēmam jābūt ne pārāk šķidram, ne pārāk biezam. Pārāk šķidrs iztek, pārāk biezs nesamitrina kārtas.
- Nevajag žēlot krēmu – jo to vairāk ziež starp biskvīta kārtām, jo ātrāk un vienmērīgāk kūka kļūs mīksta.
- Kūka jāatstāj ledusskapī vismaz uz 8–12 stundām.
