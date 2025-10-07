“Lai ēdiens ir tavas zāles un tavas zāles ir ēdiens!” teicis sengrieķu ārsts Hipokrats, un tas nešaubīgi attiecas arī uz visām ogām – gan mazām, gan lielām. Vislielākās gods ierādīts ķirbim, arbūzi un melones izmēros atpaliek, bet tāpat satur virkni veselīgu labumu.

Kas melonēs vērtīgs

Melones (Cucumis melo) satur cukurus, pektīnvielas, beta karotīnu, rutīnu, folskābi, ābolskābi, citronskābi, nikotīnskābi, dzintarskābi, augu taukus, kāliju, kalciju, magniju, dzelzi, sēru, fosforu, varu, kobaltu. Īpaši daudz tajās ir C vitamīna un dzelzs. Turklāt melonēs ir maz kaloriju. Vislabāk tās ēst svaigas, vēsas, sagrieztas šķēlēs. Vēlams apēst arī tuvāk mizai esošo ne tik saldo un mīksto daļu, jo tajā koncentrējas melonēs esošā silīcija – skrimšļu, cīpslu, ādas, kaulu, zobu, matu un asinsvadu izturību un elastību nodrošinātāja – daudzums.

Kam lieto

Dziedniecībai melones izmanto kā vispārēju spēcinošu un imūnsistēmu uzlabojošu līdzekli, pret mazasinību, sirds un asinsvadu, aknu un nieru slimībām, pie nervu sistēmas un psihiskiem traucējumiem, vielmaiņas veicināšanai, pret aizcietējumiem.

