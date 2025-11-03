Pagājušajā rudenī iestādīju ziemas ķiploku, kura daiviņa bija apmēram 7 cm diametrā. Pavasarī izauga kā tulpe, vidū – zieda kāts, un ziedēja līdzīgi sīpoliem. Rudenī ienācās sīkas, melnas sēkliņas, bet zemē bija tikai divas daiviņas, atkal apmēram 7 cm diametrā. Kā sauc šo ziemas ķiploku šķirni?  

Aprakstītais augs, visticamāk, ir kāda sīpolu (Allium) ģints suga. Ar līdzīgām pazīmēm var minēt apmēram 20 sīpolu sugas, no kurām daudzām piemīt ķiplokiem līdzīga smarža, bet dažas veido sēklas. Šis augs noteikti nav neviens no zināmajiem ķiplokiem un to nevajadzētu lietot uzturā, jo sīpolu ģintī ir daudz sugu, kuras nav ēdamas, dažas pat indīgas.

Spriežot pēc sīpola lieluma, izskata un lapām, sīpolpuķu selekcionārs Jānis Rukšāns domā, ka tas varētu būt Aflatunas sīpols (Allium aflatunense), kuru kultivē kā dekoratīvo augu. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē