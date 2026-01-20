Iveta Slavīte dalās pieredzē, kā darināt dabas ainavu no krāsainu filcu kārsumiem.
Materiāli
- Dažādu krāsu vilnas kārsumi
- Plānais kartons un A4 parasts papīrs
- Agroplēve
- Līmzīmulis
- Krāsains attēls (paraugam)
- A4 gleznu rāmi
1. Uz kartona uzliek A4 parastu papīra lapu, kurai pielīmē agroplēvi. Tai ir auduma struktūra, kura pieķer vilnas kārsumu, t. i., “nestaigā” pa lapu
2. Izraugās attēlam atbilstošu krāsu vilnas kārsumus. Tos plānā kārtiņā – pa nelielai šķipsniņai – sāk kārtot uz agroplēves.
3. Ar vilnas kārsumu palīdzību izveido visu attēlu uz lapas, to piefiksē pēc izmēra izgrieztam kartonam.Tad sagatavoto attēlu ievieto gleznu rāmī.
Ievērībai!
Šādi, pēc fotogrāfi jas vadoties, var no filca izveidot jebkādu attēlu, arī skaistu rudens ainavu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem