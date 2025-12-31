Ik jaunu gadu gaidām ar cerībām, ilgām un daudzi varbūt arī ar skatu debesu dzīlēs – ko mums sola zvaigžņu ceļi, kādus likteņa un veiksmes pavērsienus? Taču, lai kas būtu prognozēts, atslēga it visam ir un paliek mūsos pašos – arī jaunajā dzīves spirāles posmā.
Auns
2026. gads Auniem iezīmē pilnīgi jauna personīgā cikla sākumu. Saturns un arī Neptūns gada pirmajos mēnešos ieies Auna zīmē, kas nozīmē, ka jūs vairs nevarēsiet izvairīties no savu robežu noteikšanas. Šis nav gads virspusējiem lēmumiem – katrs jūsu solis noteiks jūsu nākotni. Jūs kļūstat paši sev autoritāte, bet tas notiks caur disciplīnu, iekšēju pārstrukturēšanos un nopietnību.
Personīgajā plānā šis ir laiks, kad jums jāatmet vecais, nokalpojušais. Tie var būt pienākumi, cilvēki vai, piemēram, lomas, kas pieņemtas, bet nesaistās ar jūsu vērtībām. Pastiprinās sapratne par dzīves virzienu, veselību un lēmumiem. Jūs varat saskarties ar nogurumu, nepieciešamību taupīt spēkus, taču tieši tas iemācīs apzināti izprast, kā tērēt savus resursus un enerģiju.
Attiecībās 2026. gads nesīs nopietnību. Jūs kļūsiet izvēlīgāki, ne tik ļoti impulsu vadīti, bet dziļāki – saiknē ar sevi. Ja esat attiecībās, tās var sasniegt jaunu atbildības un uzticēšanās līmeni, bet var arī atklāties neatrisinātas konflikta tēmas, kas liks tos risināt vai pieņemt lēmumus. Brīvajiem Auniem šis nav viegls romantikas, bet gan liktenīgu iepazīšanos gads.
Darba jomā jūs arī ieejat jaunā līmenī – vairāk atbildības, vairāk struktūras, vairāk nopietnu uzdevumu. Plutons priekšplānā izvirzīs komandu, lielu projektu un sabiedrisku pārmaiņu tēmas. Jūs varat iesaistīties procesos, kas ietekmē plašāku loku, tehnoloģijas, inovācijas un nākotnes struktūras. Finanšu stabilitāte būs tieši atkarīga no jūsu spējas pārvaldīt ienākumus, netērēt impulsīvi un veidot ilgtermiņa plānu.
Galvenais 2026. gada risks – pārslodze, emocionālais izsīkums un pārāk augstas prasības pret sevi.
Padoms: būvējiet sevi un savu dzīvi pakāpeniski. Neskrieniet, nepierādiet – nostipriniet to, kas ir. Esiet pacietīgi. Jūsu 2026. gads nav par ātriem panākumiem, bet par stabilitāti ilgtermiņā.
Vērsis
2026. gads Vēršiem ir iekšējas pārbūves, noslēgumu un gatavošanās gads lielam jaunam startam, kas pilnā jaudā sāksies nākamajos gados. Saturns un Neptūns Aunā atradīsies jūsu zemapziņas, iekšējās pasaules un noslēpto procesu sektorā, tāpēc šis ir laiks, kad dzīve vairāk notiek klusumā, ne ārējā spožumā. Jums var rasties vēlme distancēties no cilvēkiem, burzmas, samazināt ikdienas troksni un vairāk ieklausīties sevī. Daudz kas tiks sakārtots zemapziņā, neredzamā līmenī.
Personīgajā plānā 2026. gads aicina uz emocionālu sakārtošanos. Vecas bailes, neizrunātas sāpes, nepabeigti procesi var atkal uzpeldēt, lai beidzot tiktu ar tiem galā un atlaistu. Jūs varat sajust, ka kļūstat jūtīgāki, intuitīvāki un arī ievainojamāki. Tas nav vājums, bet gan pārejas posms uz iekšējo stabilitāti. Ļoti svarīgi būs rūpēties par miegu, nervu sistēmu un emocionālo līdzsvaru, jo pārslodze šajā gadā ātri atspoguļosies pašsajūtā.