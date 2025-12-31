Light snow showers -1.9 °C
T. 31.12
Kalvis, Silvestrs, Silvis
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
MĀJA ĢIMENE
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#horoskopi #prognozes

Jaunā gada veiksmes atslēga tevī pašā! Lielais 2026. gada horoskops

Kristīne Akmentiņa / Mājas Viesis
2025. gada 31. decembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 31. decembris, 00:00
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ik jaunu gadu gaidām ar cerībām, ilgām un daudzi varbūt arī ar skatu debesu dzīlēs – ko mums sola zvaigžņu ceļi, kādus likteņa un veiksmes pavērsienus? Taču, lai kas būtu prognozēts, atslēga it visam ir un paliek mūsos pašos – arī jaunajā dzīves spirāles posmā.

Reklāma

Auns

2026. gads Auniem iezīmē pilnīgi jauna personīgā cikla sākumu. Saturns un arī Neptūns gada pirmajos mēnešos ieies Auna zīmē, kas nozīmē, ka jūs vairs nevarēsiet izvairīties no savu robežu noteikšanas. Šis nav gads virspusējiem lēmumiem – katrs jūsu solis noteiks jūsu nākotni. Jūs kļūstat paši sev autoritāte, bet tas notiks caur disciplīnu, iekšēju pārstrukturēšanos un nopietnību.

Personīgajā plānā šis ir laiks, kad jums jāatmet vecais, nokalpojušais. Tie var būt pienākumi, cilvēki vai, piemēram, lomas, kas pieņemtas, bet nesaistās ar jūsu vērtībām. Pastiprinās sapratne par dzīves virzienu, veselību un lēmumiem. Jūs varat saskarties ar nogurumu, nepieciešamību taupīt spēkus, taču tieši tas iemācīs apzināti izprast, kā tērēt savus resursus un enerģiju.

Attiecībās 2026. gads nesīs nopietnību. Jūs kļūsiet izvēlīgāki, ne tik ļoti impulsu vadīti, bet dziļāki – saiknē ar sevi. Ja esat attiecībās, tās var sasniegt jaunu atbildības un uzticēšanās līmeni, bet var arī atklāties neatrisinātas konflikta tēmas, kas liks tos risināt vai pieņemt lēmumus. Brīvajiem Auniem šis nav viegls romantikas, bet gan liktenīgu iepazīšanos gads.

Darba jomā jūs arī ieejat jaunā līmenī – vairāk atbildības, vairāk struktūras, vairāk nopietnu uzdevumu. Plutons priekšplānā izvirzīs komandu, lielu projektu un sabiedrisku pārmaiņu tēmas. Jūs varat iesaistīties procesos, kas ietekmē plašāku loku, tehnoloģijas, inovācijas un nākotnes struktūras. Finanšu stabilitāte būs tieši atkarīga no jūsu spējas pārvaldīt ienākumus, netērēt impulsīvi un veidot ilgtermiņa plānu.

Galvenais 2026. gada risks – pārslodze, emocionālais izsīkums un pārāk augstas prasības pret sevi.

Padoms: būvējiet sevi un savu dzīvi pakāpeniski. Neskrieniet, nepierādiet – nostipriniet to, kas ir. Esiet pacietīgi. Jūsu 2026. gads nav par ātriem panākumiem, bet par stabilitāti ilgtermiņā.

Vērsis

2026. gads Vēršiem ir iekšējas pārbūves, noslēgumu un gatavošanās gads lielam jaunam startam, kas pilnā jaudā sāksies nākamajos gados. Saturns un Neptūns Aunā atradīsies jūsu zemapziņas, iekšējās pasaules un noslēpto procesu sektorā, tāpēc šis ir laiks, kad dzīve vairāk notiek klusumā, ne ārējā spožumā. Jums var rasties vēlme distancēties no cilvēkiem, burzmas, samazināt ikdienas troksni un vairāk ieklausīties sevī. Daudz kas tiks sakārtots zemapziņā, neredzamā līmenī.

Personīgajā plānā 2026. gads aicina uz emocionālu sakārtošanos. Vecas bailes, neizrunātas sāpes, nepabeigti procesi var atkal uzpeldēt, lai beidzot tiktu ar tiem galā un atlaistu. Jūs varat sajust, ka kļūstat jūtīgāki, intuitīvāki un arī ievainojamāki. Tas nav vājums, bet gan pārejas posms uz iekšējo stabilitāti. Ļoti svarīgi būs rūpēties par miegu, nervu sistēmu un emocionālo līdzsvaru, jo pārslodze šajā gadā ātri atspoguļosies pašsajūtā.

Reklāma
Reklāma

Attiecībās 2026. gads ienesīs klusāku, bet dziļāku toni. Jūs kļūstat prasīgāki pret emocionālo kvalitāti, neapmierina virspusēja tuvība. Ja esat attiecībās, var būt periods, kad partnerim kļūst grūtāk jūs pilnībā saprast, jo jūs vairāk dzīvojat savā iekšējā pasaulē. Tajā pašā laikā tas var būt ļoti dziedinošs gads, ja attiecībās ir uzticība, maigums un vēlme būt līdzās bez spiediena. Brīvajiem Vēršiem iespējama karmiska iepazīšanās, kas sākas klusi, negaidīti un ļoti dziļā emocionālā līmenī.

Darba un finanšu jomā notiek pakāpeniska pārorientācija. Plutons Ūdensvīrā maina jūsu profesionālo statusu, ambīcijas. Jūs varat saprast, ka vairs negribat strādāt vecajā formātā vai pakļauties sistēmām, kas neatbilst jūsu vērtībām. Iespējamas pārmaiņas darba vietā, nozarē vai pat karjeras virzienā, taču tās notiek pakāpeniski, ne strauji. Finansiāli gads prasa piesardzību, nevis riskus – labāk uzkrāt, nevis eksperimentēt.

Galvenais 2026. gada risks – noslēgšanās sevī, emocionāla izolācija un izvairīšanās no realitātes grūtībām.

Padoms: atļaujiet sev apstāties un just. Ne viss ir jāatrisina ar spēku – šogad atjaunošanās notiek caur mieru, pieņemšanu un iekšējo godīgumu pret sevi.

Dvīņi

2026. gads Dvīņiem iezīmē jaunu sociālās realizācijas, mērķu un nākotnes redzējuma posmu. Saturns un Neptūns Auna zīmē aktivizēs draudzību, profesionālos kontaktus, domubiedrus un ilgtermiņa ieceres. Jūs arvien skaidrāk sapratīsiet, kuri cilvēki patiesi iederas jūsu dzīvē un kuri ir bijuši tikai īslaicīgi sabiedrotie. Ilūzijas par draudzību, kolektīviem un kopīgiem sapņiem pakāpeniski izzudīs, to vietā nāks reāls, strukturēts skatījums uz lietām.

Personīgajā plānā 2026. gads jums palīdzēs sakārtot savas vēlmes. Jūs sāksiet domāt ne tikai par to, kas ir interesants tagad, bet arī par to, kas jums dos stabilitāti pēc vairākiem gadiem. Daži sapņi tiks atmesti kā nereāli, bet to vietā dzims daudz ilgtspējīgāki mērķi. Jūs kļūsiet atbildīgāki pret savu laiku, enerģiju un solījumiem. Var būt sajūta, ka dzīve no jums prasa vairāk disciplīnas nekā jebkad agrāk, taču tieši tas paver ceļu uz ilgstošiem rezultātiem.

2026. gads liks izvērtēt attiecības ar draugiem un partneri caur patiesuma prizmu. Draudzība, kas balstīta tikai uz izklaidi vai ieradumu, var izzust. Toties paliks tie cilvēki, ar kuriem jūs vieno kopīgas vērtības un nākotnes skatījums. Partnerattiecībās var rasties jautājumi par kopīgiem mērķiem – vai jūs skatāties vienā virzienā. Ja ne, spriedze pieaugs. Brīvajiem Dvīņiem romantiska iepazīšanās iespējama caur draugiem, projektiem vai profesionālo vidi, un tai var būt ļoti nozīmīgs, ilgstošs raksturs.

Darba un finanšu jomā gads nes attīstību caur sadarbību. Plutons Ūdensvīrā aktivizē izglītības, ideju, starptautisku kontaktu un digitālās telpas tēmas. Jūs varat uzsākt mācības, mainīt domāšanas veidu, uzsākt strādāt ar ārvalstu projektiem vai digitālajām platformām. Jūsu viedoklis kļūs par spēcīgu instrumentu, ar kuru varat ietekmēt citus. Finansiāli gads ir mainīgs – stabilitāte nāk caur jauniem sadarbības modeļiem, nevis vecajiem ieradumiem.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Galvenais 2026. gada risks – vilšanās cilvēkos, kuri neattaisno cerības, un pārlieka racionalizācija jūtu vietā.

Padoms: izvēlieties kvalitāti, ne kvantitāti – gan cilvēkos, gan mērķos. Jūsu nākamais posms prasa dziļumu, ne virspusību.

Vēzis

2026. gads Vēžiem kļūs par vienu no nozīmīgākajiem karjeras un dzīves virziena pavērsiena punktiem vairāku gadu ciklā. Saturns un Neptūns Auna zīmē atradīsies jūsu karjeras, mērķu un sociālā statusa sektorā, liekot ļoti nopietni izvērtēt, kurp jūs ejat, ko jūs būvējat un kādu vietu vēlaties ieņemt pasaulē. Ilūzijas par vieglu panākumu izzudīs, to vietā nāk apziņa par darbu, atbildību un iekšēju aicinājumu. Daudzi Vēži šajā gadā pieņems lēmumus, kas noteiks profesionālo ceļu uz ilgu laiku.

Personīgajā plānā 2026. gads mācīs jums izkāpt no komforta zonas. Lai gan esat pieraduši pie drošības, šis gads mudinās uz lielāku drosmi, pašpaļāvību un spēju aizstāvēt savus mērķus. Jūs varat sajust spiedienu, ka no jums tiek prasīts vairāk nekā līdz šim, taču tieši tas palīdz atklāt jūsu patiesās spējas. Iespējama arī iekšēja identitātes krīze – kas jūs esat ārpus darba vai ģimenes lomas, rūpēm un pienākumiem.

2026. gads liks līdzsvarot darbu un privāto dzīvi. Pārlieka koncentrēšanās uz mērķiem var radīt attālināšanos attiecībās, ja netiks apzināti strādāts pie tām. Partnerim var būt nepieciešama lielāka skaidrība par jūsu plāniem un nākotnes redzējumu. Brīvajiem Vēžiem iespējama iepazīšanās caur darbu, statusu vai publisku vidi, šīs attiecības biežāk būs nopietnas, ne vieglas un rotaļīgas.

Darba un finanšu jomā 2026. gadā jūs varat saņemt paaugstinājumu, uzņemties vadītāja lomu vai uzsākt savu projektu, kas prasīs disciplīnu un ilgtermiņa plānu. Plutons Ūdensvīrā aktivizēs kopējo finanšu, investīciju, kredītu tēmas. Finansiāli jūs varat saskarties ar jaunu atbildību vai nepieciešamību sakārtot parādus, ieguldījumus un kopīgos resursus. Šis ir laiks, kad jābūt ļoti izsvērtiem savos lēmumos.

Galvenais 2026. gada risks – izdegšana, emocionāla noslēgšanās un sajūta, ka viss jānes vienatnē.

Padoms: uzticieties savam spēkam iziet no komforta zonas. Jūsu izaugsme šogad radīsies, nevis paslēpjoties, bet drosmīgi ejot pasaulē.

Lauva

2026. gads Lauvām atklās jaunu izaugsmes, redzesloka un dzīves filozofijas posmu. Saturns un Neptūns Auna zīmē aktivizē jūsu pasaules uztveri, ticību sev, mācības, ceļojumus un attīstību ārpus ierastajām robežām. Jums radīsies spēcīga vēlme saprast, kurp jūs ejat ne tikai fiziski, bet arī iekšēji. Vecie uzskati, kas vairs nekalpos, pakāpeniski sabruks.

Personīgajā plānā 2026. gads mudinās jūs kļūt godīgākiem pret sevi. Jūs sāksiet skaidri apzināties, kas jūs patiesi iedvesmo un kas vairs ir tikai pienākums vai maska. Var rasties vēlme mainīt dzīves virzienu, uzsākt mācības, pārkvalificēties vai doties ceļojumā, kas maina jūsu skatījumu uz dzīvi. Šis ir gads, kad jūs varat kļūt daudz nobriedušāki, pat ja ārēji šķiet, ka viss notiek lēnām un pakāpeniski.

Attiecībās 2026. gads atnesīs attīstību caur pieredzi. Ja esat attiecībās, jūs var satuvināt kopīgi mērķi, ceļojumi, mācības vai jauni izaicinājumi. Jums kļūs svarīgi, lai partneris jūs saprot ne tikai emocionāli, bet arī idejiski. Brīvajiem Lauvām iespējama nozīmīga iepazīšanās ar cilvēku no citas vides, valsts vai ar citu pasaules skatījumu.

Reklāma
Reklāma

Darba un finanšu jomā gads dos iespēju paplašināt ikdienas profesionālo vidi. Jūs varat sākt strādāt ar starptautiskiem projektiem, apmācībām, juridiskiem, izglītības vai mediju procesiem. Plutons Ūdensvīrā ietekmēs partnerattiecību un sadarbības sektoru, tāpēc darba panākumi lielā mērā būs atkarīgi no tā, ar ko jūs strādājat kopā. Var noslēgties vecas sadarbības un veidoties jaunas, daudz jaudīgākas. Finansiāli gads māca jūs plānot ilgtermiņā, nepaļaujoties tikai uz spontāniem tēriņiem.

Galvenais 2026. gada risks – pārliecība, ka jūs jau visu zināt, un nespēja pieņemt citu skatījumu.

Padoms: atļaujiet sev mācīties no dzīves, ne tikai mācīt citus. Jūsu spēks šogad slēpjas spējā augt kopā ar pasauli, nevis stāvēt tai pretī.

Jaunava

2026. gads Jaunavām būs par dziļām iekšējām pārmaiņām, emocionālu briedumu un attiecību patiesumu. Saturns un Neptūns Auna zīmē ietekmēs jūsu kopīgo resursu, tuvības, psiholoģisko procesu un transformācijas sektoru. Tas nozīmē, ka virspusēja dzīvošana šogad nebūs iespējama. Bailes, ikdienas kontroles mehānismi un neuzticēšanās var iznākt virspusē.

Personīgajā plānā 2026. gads ir emocionāls. Jūs varat kļūt jūtīgākas, asāk uztvert apkārtējo cilvēku noskaņas, emocijas un arī savas iekšējās svārstības. Šis nebūs viegls gads, bet tas būs ļoti nozīmīgs dvēselei. Jūs mācīsieties uzticēties ne tikai saprātam, bet arī iekšējai balsij. Var mainīties attieksme pret varu, kontroli, zaudējumiem un piesaisti. Daudzi procesi būs neredzami apkārtējiem, bet ļoti intensīvi notiks jūsu iekšējā pasaulē.

Attiecībās 2026. gads atnesīs patiesības stundu, kļūs svarīgi, cik dziļa ir uzticēšanās, emocionālā tuvība un godīgums. Viss, kas balstīts uz trauksmi, manipulācijām vai noslēpumiem, var sākt brukt. Tajā pašā laikā patiesi stipras attiecības var kļūt vēl dziļākas un noturīgākas. Brīvajām Jaunavām iespējama pēkšņa iepazīšanās, kas izmainīs skatījumu uz mīlestību un emocionālo tuvību.

Darba un finanšu jomā 2026. gadā jāpievērš īpaša uzmanība kopējiem resursiem – partneru naudai, kredītiem, nodokļiem, investīcijām. Plutons Ūdensvīrā aktivizēs darba vidi, ikdienas pienākumus un veselības tēmas. Jūs varat piedzīvot būtiskas pārmaiņas darbā – jaunu sistēmu vai struktūru ieviešanu, kolektīva maiņu vai pat profesijas pārmaiņas. Veselības jomā gads prasīs disciplinētu pieeju – organisms skaidri signalizēs, ja būsiet pārslogojušas sevi.

Galvenais 2026. gada risks – vēlme visu kontrolēt un baidīties uzticēties citiem vai vienkārši uzticēties dzīves procesam.

Padoms: atlaidiet to, ko nevarat kontrolēt. Jūsu spēks šogad slēpjas spējā uzticēties dzīves plūsmai, ne saviem aprēķiniem.

Svari

2026. gads Svariem kļūs par vienu no nozīmīgākajiem attiecību, sadarbības un personīgo robežu pārbaudījuma gadiem. Saturns un Neptūns Auna zīmē atrodas jūsu partnerattiecību sektorā, kas nozīmē, ka ilūzijas par attiecībām kritīs, bet to vietā nāks skaidrība. Jūs vairs nevarēsiet atlikt jautājumus par uzticību, atbildību, vienlīdzību un patiesumu. Šis ir gads, kad attiecības vai nu nostiprinās, vai arī beigs.

Reklāma
Reklāma

Personīgajā plānā 2026. gads mācīs jums stingrāk sargāt savas robežas. Jūs, būdami attiecību zīme, bieži pielāgojaties citu vajadzībām, taču šogad dzīve prasīs no jums lielāku iekšējo stingrību. Var rasties situācijas, kurās jums jāizvēlas starp mieru un īstumu. Šis ir arī gads, kad jūs varat ļoti skaidri apzināties, ko patiesībā vēlaties no attiecībām, nevis tikai to, ko no jums gaida citi.

Attiecībās 2026. gads ir liktenīgs. Tajās nāks nopietni lēmumi – kopīga dzīvošana, laulība, juridiskas saistības vai šķiršanās var kļūt par aktuāliem tematiem. Neptūns var radīt neskaidrību, ilūzijas vai idealizāciju, bet Saturns piespiedīs redzēt realitāti. Brīvajiem Svariem iespējama karmiska iepazīšanās, kas ātri kļūs nopietna, bet tajā pašā laikā pārbaudīs spēju saglabāt savu identitāti attiecībās.

Darba un finanšu jomā gads nesīs pārmaiņas caur sadarbību. Plutons Ūdensvīrā ietekmēs radošumu, pašizpausmi, bērnus un pieņemtos riskus. Jūs gribēsiet strādāt pie projektiem, kas dod emocionālu piepildījumu, ne tikai finansiālu labumu. Tomēr ar riskiem un investīcijām jābūt ļoti piesardzīgiem. Darbā svarīgi būs izvēlēties pareizos partnerus, jo tieši sadarbība šogad noteiks jūsu panākumu līmeni.

Galvenais 2026. gada risks – atkarība no citu lēmumiem, sava spēka un balss pazaudēšana attiecībās.

Padoms: neupurējiet sevi miera vārdā. Patiesa harmonija šogad būs tikai tur, kur būsiet godīgi pret sevi.

Skorpions

2026. gads Skorpioniem kļūs par ikdienas dzīves, darba ieradumu, veselības un atbildības pārstrukturēšanas gadu. Saturns un Neptūns Auna zīmē liks nopietni izvērtēt, kā jūs dzīvojat savā ikdienā, cik daudz sevi iztērējat un cik patiesībā rūpējaties par savu ķermeni un enerģiju. Šis ir gads, kad vairs nevarēs ignorēt organisma signālus un pārslodzes sekas.

Personīgajā plānā 2026. gads mācīs jūs dzīvot apzinātāk. Jūs varēsiet saprast, ka vecais režīms jūs izsmeļ, ka darbā vai pienākumos esat pārsnieguši savas robežas. Var rasties nepieciešamība mainīt paradumus, darbu, dienas ritmu, ēšanu, miegu. Šī nebūs krīze, bet gan iespēja pārbūvēt savu dzīvi veselīgākos pamatos. Jo godīgāki būsiet pret savām vajadzībām, jo vieglāk šis gads plūdīs.

Attiecībās 2026. gads prasa līdzsvaru starp darbu un tuvību. Ja jūs pārāk iegrimsiet pienākumos, attiecības var sākt ciest no uzmanības trūkuma. Partnerim var būt sajūta, ka viņš ir otrajā plānā. Tajā pašā laikā, ja attiecībās ir atbalsts, tās var kļūt par stabilu pamatu ikdienas spriedzē. Brīvajiem Skorpioniem iepazīšanās iespējama darba vidē, caur kopīgiem pienākumiem vai veselības tēmām, un tā var sākties ļoti neuzkrītoši.

Darba un finanšu jomā 2026. gads nesīs pārmaiņas. Plutons Ūdensvīrā ietekmēs mājas, ģimenes un iekšējās drošības tēmas. Jūs varat piedzīvot izmaiņas dzīvesvietā, ģimenes lomās vai attieksmē pret radiniekiem. Darbā iespējamas reformas, jaunu pienākumu sadale vai pat darba vietas maiņa. Finansiāli gads prasīs pragmatisku pieeju – mazāk emociju, vairāk sistēmas un uzkrājumu.

Reklāma
Reklāma

Galvenais 2026. gada risks – darbaholisms, izdegšana un organisma signālu ignorēšana.

Padoms: iemācieties dzīvot lēnāk, lai dzīvotu ilgāk. Jūsu spēks šogad slēpjas nevis intensitātē, bet ikdienas un personīgajā līdzsvarā.

Strēlnieks

2026. gads Strēlniekiem atnesīs spēcīgu radošās enerģijas, pašizpausmes un dzīvesprieka, bet vienlaikus arī atbildības uzplūdu. Saturns un Neptūns Auna zīmē ietekmēs jūsu radošuma, mīlestības, bērnu un sirds lietu sektoru. Tas nozīmē, ka vairs nevarēsiet izturēties pret savām jūtām, priekiem un attiecībām vieglprātīgi – viss, kas skar sirdi, kļūs nopietns, īsts un prasīs pieaugšanu. Jūs mācīsieties apvienot brīvību ar atbildību.

Personīgajā plānā 2026. gads jūs aicinās atklāt savu patieso radošo kodolu. Jūs varēsiet sajust, ka vairs neinteresē virspusīgas izklaides, bet gan tas, kas patiesi piepilda. Daudzi Strēlnieki šajā gadā uzsāks radošus projektus, kas ilgstoši ir bijuši tikai ideju līmenī. Var mainīties attieksme pret bērniem, vecāku lomu vai paša iekšējo bērnu. Jūs kļūsiet nobriedušāki, mazāk impulsīvāki.

Attiecībās 2026. gads ir ļoti nozīmīgs, tās pāries jaunā posmā – nopietnāks kopdzīves modelis, bērni, kopīgi radoši projekti vai arī izvēle šķirties, ja attiecības balstītas tikai uz izklaidi. Neptūns var radīt idealizāciju, bet Saturns piespiedīs ieraudzīt patieso situāciju. Brīvajiem Strēlniekiem iespējama mīlestība, kas sākas ar spēcīgu vilkmi, bet prasa arī disciplīnu un gudrību.

Darba un finanšu jomā gads būs labvēlīgs radošiem, izglītības, sporta, bērnu, mākslas un iedvesmas projektiem. Plutons Ūdensvīrā aktivizēs komunikācijas, mācību, rakstīšanas un informācijas telpu. Jūs varat kļūt par viedokļu līderiem, skolotājiem vai iedvesmotājiem. Finansiāli panākumi saistās ar spēju pārvērst savus talantus praktiskā vērtībā. Tomēr spekulācijas un nepārdomāti riski var radīt zaudējumus.

Galvenais 2026. gada risks – pašapmāns jūtās, idealizēšana un bēgšana no atbildības jebkurā jomā.

Padoms: ļaujiet savam priekam kļūt nobriedušākam. Ne viss, kas ir virspusēji viegls, ir patiesi vērtīgs – šogad jūs mācīsieties izvēlēties dziļumu un jēgu ilgtermiņā, ne īslaicīgi.

Mežāzis

2026. gads Mežāžiem kļūs par dziļu iekšējo un ārējo pamatu pārbūves gadu. Saturns un Neptūns Auna zīmē ietekmēs jūsu māju, ģimenes, sakņu un emocionālās drošības sektoru. Tas nozīmē, ka notiks nopietnas pārmaiņas jūsu privātajā dzīvē – tajā, uz kā balstās jūsu stabilitāte. Ilūzijas par drošību var sabrukt, bet to vietā dzims daudz patiesāks un noturīgāks pamats. Šis ir gads, kad jūs būvējat ne tikai karjeru, bet arī savu iekšējo drošību.

Reklāma
Reklāma

Personīgajā plānā 2026. gads liek jums saskarties ar savām ģimenes saknēm – bērnības pieredzi, ģimenes modeļiem, drošības sajūtu. Jūs varēsiet sajust, ka vairs nevarat ignorēt to, kas iekšēji nav sakārtots. Var parādīties nepieciešamība risināt senas emocionālas tēmas, piedot vai atbrīvoties no vecām sāpēm. Šis nav viegls, bet ļoti atbrīvojošs process. Jūs kļūsiet emocionāli nobriedušāki, pat ja ārēji šķiet, ka notiek stagnācija.

Attiecībās 2026. gads akcentēs uzticību, kopdzīvi un emocionālo tuvību. Iespējami lēmumi par ģimenes veidošanu, dzīvesvietas maiņu, kopīga pamata nostiprināšanu. Ja attiecībās trūkst patiesas emocionālas drošības, pieaugs ikdienas spriedze. Brīvajiem Mežāžiem iespējama iepazīšanās, kas uzrunās nevis caur spožumu, bet caur dziļu iekšēju sajūtu par piederību.

Darba un finanšu jomā 2026. gads nebūs par strauju karjeras izrāvienu, bet gan par stabilitātes pārbūvi. Plutons Ūdensvīrā turpina mainīt jūsu finanšu sistēmu, pašvērtību un attieksmi pret materiālajām lietām. Jūs varat mainīt ienākumu struktūru, attieksmi pret naudu vai pat profesiju. Finansiāli svarīgi būs ilgtermiņa lēmumi – īpašumi, uzkrājumi, drošības spilvens. Darbā jūs vairāk domāsiet par to, kas jums dod patiesu stabilitāti, ne tikai statusu.

Galvenais 2026. gada risks – emocionāla noslēgšanās, vēlme visu izturēt/izdarīt vienatnē un nespēja lūgt atbalstu.

Padoms: atļaujiet sev būt ne tikai stipriem, bet arī jūtīgiem. Patiesa stabilitāte šogad radīsies no iekšēja miera, ne tikai no ārējiem sasniegumiem.

Ūdensvīrs

2026. gads Ūdensvīriem kļūs par ļoti aktīvu domāšanas, komunikācijas, mācību un personīgā redzējuma paplašināšanas gadu. Saturns un Neptūns Auna zīmē ietekmēs jūsu saziņas, informācijas, līgumu, mācību un ikdienas kustības sektoru. Jūs sākat daudz nopietnāk attiekties pret saviem vārdiem, idejām un lēmumiem. Ilūzijas par vieglu ceļu uz panākumiem pakāpeniski izzudīs, to vietā nāks izpratne par disciplinētu domāšanu un skaidru virzienu.

Personīgajā plānā 2026. gads mācīs jums domāt strukturētāk. Lai gan Ūdensvīrs ir ideju zīme, šis gads prasa, lai idejas tiktu pārvērstas reālos plānos. Jūs varēsiet sajust, ka prāts kļūst nopietnāks, koncentrētāks, vairs ne tik lidojošs. Iespējamas arī iekšējas šaubas par savām spējām, taču tieši šīs šaubas mudina kļūt zinošākiem, prasmīgākiem un pārliecinātākiem. Jūs varat uzsākt studijas, apmācības vai pilnīgi jaunu prasmju apguvi.

Attiecībās 2026. gads akcentēs godīgu sarunu un intelektuālo tuvību. Ja ar partneri trūkst patiesas komunikācijas, var rasties pārpratumi, attālināšanās vai klusuma periodi. Ja partnerattiecībās ir vēlme sarunāties atklāti, tās var kļūt daudz stabilākas un dziļākas. Brīvajiem Ūdensvīriem nozīmīga iepazīšanās iespējama caur mācībām, internetu, ceļojumiem.

Darba un finanšu jomā 2026. gads būs ļoti nozīmīgs. Plutons jūsu zīmē turpinās dziļi transformēt jūsu identitāti, spēku un dzīves kursu. Jūs mainīsieties no iekšpuses, un tas neizbēgami atspoguļosies arī darbā. Jūs varat uzsākt pilnīgi jaunu profesionālo ceļu, kļūt neatkarīgāki vai iegūt ietekmīgāku lomu. Finansiāli šis ir gads, kad svarīgi ieguldīt zināšanās, ne tikai mantiskās lietās. Ilgtermiņā tieši intelektuālais kapitāls kļūs par jūsu lielāko vērtību.

Galvenais 2026. gada risks – pārliekas šaubas par sevi un bailes kļūdīties.

Padoms: uzticieties savam prātam, bet mācieties to disciplinēt. Jūsu spēks šogad slēpjas spējā idejas pārvērst konkrētās darbībās.

Zivis

2026. gads Zivīm kļūs par ļoti nozīmīgu stabilizācijas, vērtību pārvērtēšanas un pašvērtības nostiprināšanas gadu. Saturns un Neptūns Auna zīmē atradīsies jūsu finanšu, drošības sajūtas un personīgo resursu sektorā, liekot daudz nopietnāk paskatīties uz to, uz kā jūs balstāt savu dzīvi. Ilūzijas par vieglu drošību izzudīs, bet to vietā veidosies daudz stabilāka, apzinātāka attieksme pret naudu, darbu un personīgo vērtību.

Personīgajā plānā 2026. gads mācīs jums paļauties uz sevi. Iespējams, sajutīsiet, ka vairs nevarat balstīties uz citiem kā iepriekš, tas sākumā var radīt nedrošības sajūtu. Taču tieši šis ir gads, kad jūs iemācīsieties sev uzticēties praktiskā līmenī – rūpēties par savām vajadzībām, aizstāvēt savas robežas un prasīt taisnīgu attieksmi. Tas palīdzēs audzēt iekšējo spēku, kas Zivīm nereti paliek apslēpts aiz pielāgošanās citiem.

Attiecībās 2026. gads liks izvērtēt līdzsvaru starp došanu un saņemšanu. Aktuāli kļūs jautājumi par finansiālo un emocionālo stabilitāti – vai ieguldījums ir abpusējs, vai arī jūs nesat pārāk daudz. Attiecībās, kurās valda neskaidrība, atkarība vai nestabilitāte, spriedze var pieaugt. Brīvajām Zivīm iespējama iepazīšanās, kas ļoti skaidri liks apzināties savu pašvērtību un robežas – šī nebūs viegla romantika, bet nozīmīgas mācības par cieņu.

Darba un finanšu jomā 2026. gads prasīs disciplīnu un konkrētību. Sajutīsiet, ka vairs nevarat strādāt bez skaidras struktūras vai drošības sajūtas. Plutons Ūdensvīrā aktivizēs jūsu iekšējos procesus, zemapziņu un karmiskās tēmas. Daudzi Zivju pārstāvji šajā gadā atteiksies no destruktīviem paradumiem, iluzoriem sapņiem vai profesionālām ilūzijām. Finansiāli gads mācīs krāt, plānot, būt piesardzīgām, nevis paļauties uz nejaušu veiksmi.

Galvenais 2026. gada riska punkts – pašvērtības svārstības, bailes par nākotni un vēlme atkāpties no atbildības.

Padoms: noticiet savam spēkam arī praktiskajā pasaulē. Jūsu 2026. gads mācīs, ka sapņi var kļūt stabili tikai tad, ja tiem ir stingrs pamats.

Svētku laiks.
Svētku laiks.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Horoskopi
Tēmturi
#horoskopi #prognozes
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
MĀJA ĢIMENE
Reklāma