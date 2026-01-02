Veidojot prognozes (vai – man tā labāk tīk – ieteikumus) jaunajam gadam, par pamatu ņemu to, kā planētas izkārtojas Ziemas saulgriežos – 21. decembra 17.03 pēc Rīgas laika. 

Mērķtiecīgs, dinamisks un ambiciozs Mēness MEŽĀŽA zīmē šajā brīdī akcentē VII (Partnerības) astroloģiskās mājas tēmas. Darba būs daudz, arī pienākumu, kas drīzāk uzskatāmi par kalpošanu sabiedrībai nekā par maizes darbu – tā liecina planētām bagātā VI (Darba) māja. Tur ir gan mīlīgā Venera, gan godkārīgā Saule, gan aktīvais Marss, turklāt Marsam MEŽĀŽA zīmē ir ļoti komfortabli, tur viņš var izpausties.

Publiskajā sfērā, kur loma karjerai un statusiem (X mājā), saulgriežu brīdī iekārtojies bargais un nopietnais priekšnieks Saturns un liderīgais sapņotājs Neptūns, kuram negribas pamest ZIVIS, jo AUNA zīmē viss notiek par ātru, nevar pagūt notvert "vaibu". Turpat X mājā arī Ziemeļu karmiskais mezgls, norādot, ka par rangiem un statusiem būs vien "jāpacepinās".

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē