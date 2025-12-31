Kad pasaule pāršķir jaunu kalendāra lappusi, numeroloģija atgādina, ka katrs gads sev līdzi nes noteiktu enerģiju. Skaitļi ir simboli, kas atklāj gan iespējamos izaicinājumus, gan virzienus, kuros attīstīties. 

Jaunais gads pēc numeroloģiskās formulas atklājas kā skaitļa 1 gads, jo 2+0+2+6=10, bet 1+0=1. Šis rezultāts ir kā galvenais virzītājs, taču katram ciparam – 2, 2 un 6 – ir arī sava nozīme. Kopējā kombinācija 226 sniedz vēl dziļāku skatījumu uz gaidāmo laiku.

Numeroloģijā vieninieks simbolizē jaunu ciklu. Pēc devītnieka, kas iezīmē noslēgumu, 1 nes jaunu enerģiju, drosmi un virzību. 2026. gadā īpaši aktuāla būs spēja uzdrīkstēties un nebaidīties iziet no ierastajām sliedēm. Šis ir gads, kad jāsper pirmie soļi projektos, kas ilgi loloti, bet atlikti. Vieninieks negaida uzaicinājumu darboties, pašam ir jākļūst par iniciatoru. Praktiski tas nozīmē – vairāk paļauties uz savu spēku, mazāk uz kolektīvo inerci.

