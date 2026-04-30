Starptautiskā futbola federācija (FIFA) vakar ar lepnumu ziņoja, ka par 50% palielinājusi prēmijas šīs vasaras Pasaules kausa finālturnīra dalībniecēm.
Tajā pašā laikā futbola fani daudzviet pasaulē ir sašutuši par milzīgajām izmaksām, ja plānots doties uz turnīru.
Pasaules kausā, kas notiks ASV, Kanādā un Meksikā, 48 dalībnieču starpā tiks sadalīts 871 miljons ASV dolāru. Tas ir uz pusi vairāk nekā pirms četriem gadiem Katarā. Tikai par kvalificēšanos pienāksies desmit miljoni (iepriekš – deviņi), gatavošanās izdevumu kompensācijai – 2,5 miljoni. Turnīra uzvarētāji tiks pie 50 miljoniem, bet finālisti saņems 33 miljonus "zaļo".
Tiek lēsts, ka FIFA ar šo turnīru nopelnīs aptuveni 13 miljardus dolāru, tāpēc maciņa pavēršana platāk neizbrīna. Diemžēl, bet peļņa lielā mērā nāks no futbola līdzjutēju bankas kontiem, jo biļešu cenas dažādās cenu kategorijās ir piecas līdz pat 20 reizes augstākas nekā 2022. gadā. Tam visam klāt nāk pamatīgi izdevumi par ceļošanu, jo attālumi starp pilsētām ir milzīgi, kā arī maksa par naktsmītnēm, kas arī uzlēkusi debesīs par aptuveni 300%. Anglijas līdzjutēji gaidāmo turnīru jau nosaukuši par Lielo pasaules kausa izspiešanu. Tikai viens piemērs. Astoņas turnīra spēles, arī fināls, notiks "MetLife" stadionā Ņūdžersijā. No Ņujorkas centra (Manhetenas) uz stadionu ikdienā kursē vilciens, brauciens turp un atpakaļ maksā 12,90 dolārus. Tad, lūk, Pasaules kausa spēļu dienās biļete par šādu braucienu maksās jau 150 dolārus! Viena brauciena ilgums ir tikai 15 minūtes, stadions no Manhetenas centra atrodas 14 kilometru attālumā. Skaidrs, ka līdzjutēji to uzskata par zagšanu gaišā dienas laikā. Cenu gan uzskrūvējusi vietējā pašvaldība un dzelzceļa līniju apkalpojošā kompānija, taču viņi taisnīgi norāda, ka pašvaldība uzņemas aptuveni 48 miljonu dolāru izmaksas, kas saistītas ne tikai ar transportu, bet arī drošību, savukārt FIFA no savas puses nav ieguldījusi ne centa.
Skaidrs ir viens, ka šāda cenu politika un attieksme gan no FIFA, gan organizatoru puses turnīru ierindas futbola līdzjutējiem padara vēl nepieejamāku. Atkarībā no pilsētas vienas dienas izmaksas līdzjutējam (biļete+transports+ēšana+ naktsmītne) kā minimums būs no 700 līdz 1500 dolāriem. Ja vēlme ir apmeklēt tikai vienu spēli, to vēl varētu pacelt, bet, ja līdzjutējs ieplānojis būt klāt visās trīs savas komandas grupas spēlēs, izmaksas jau būs rakstāmas ar pieciem cipariem. Jau šobrīd daudzi ir pārliecināti, ka šis būs visu laiku dārgākais Pasaules kausa finālturnīrs. Vismaz no līdzjutēju skatpunkta.
